İBB Meclisi, Metro Hattı Projeleri İçin Borçlanma Taleplerini Onayladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, metro hattı projeleri için borçlanma taleplerine onay verildi.

İBB Meclisi ekim ayı toplantısının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste borçlanma maddeleri görüşüldü. İBB Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Finansman Şube Müdürlüğünün 2024 yılı bütçesi kapsamında 900 milyon lira iç borçlanma yapılabilmesi onaylandı.

Yapımı devam eden metro hatlarıyla ilgili de borçlanma maddeleri konuşuldu.

Finansman Şube Müdürlüğünün gönderdiği yazıda, "Çekmeköy-Sancaktepe- Sultanbeyli Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri" için bugüne kadar Deutsche Bank'tan 110 milyon avro, tahvil ihracı ile 60 milyon avro ve yeşil tahvil ihracı ile 125 milyon avro olmak üzere toplam 295 milyon avro proje finansmanı sağlandığı, 75 milyon avro da dış borçlanma yetkisi verildiği hatırlatıldı.

Yazıda, projenin zamanında tamamlanması ve hattın öngörülen tarihte hizmete alınabilmesi için 65 milyon avro+KDV+sigorta primi tutarında dış borçlanma, iç borçlanma, yurt dışı tahvil, yurt içi tahvil veya ilgili mevzuatlar çerçevesinde diğer çeşitli finansal enstrümanların kullanılabilmesi istendi.

Meclisteki oylamada borçlanma maddesi onaylandı.

"Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri" için de bugüne kadar imzalanan dış finansman protokolleri kapsamında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan 247 milyon 500 bin avro, Karadeniz Kalkınma ve Ticaret Bankasından 77 milyon 500 bin avro ve JP Morgan'dan 150 milyon avro olmak üzere toplam 475 milyon avro tutarında borçlanma yapıldığı belirtildi.

Bu projenin de hız kesmeden devam ederek zamanında tamamlanması ve işletmeye alınabilmesi için ilave 110 milyon avro+KDV+sigorta primi tutarında dış borçlanma, iç borçlanma, yurt dışı tahvil, yurt içi tahvil veya ilgili mevzuatlar çerçevesinde diğer çeşitli finansal enstrümanların kullanılabilmesi talep edildi.

Bu madde de yapılan oylamada onaylandı.

"Ataköy-İkitelli ve Başakşehir-Kayaşehir Metro Hatları Raylı Ulaşım Toplu Taşıma Sistemi 136 Adet Metro Aracı Temini ve İşletmeye Alma İşi" için 312 milyon 800 bin avro+KDV+sigorta primi tutarında dış borçlanma yapılabilmesi istendi.

"Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı" projesinin finansmanında kullanılmak üzere 101 milyon 903 bin dolar+KDV+sigorta primi tutarında dış borçlanma, iç borçlanma, yurt içi tahvil, yurt dışı tahvil veya ilgili mevzuatlar çerçevesinde diğer çeşitli finansal enstrümanların kullanılabilmesi için borçlanma talebinde bulunuldu.

Bu maddeler de yapılan oylamalarda onaylandı.

Öte yandan, İBB iştirak şirketi İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin (İGDAŞ) finansal ihtiyaçlarını karşılaması için yurt içi bankalar, katılım bankaları, kredi kuruluşları ve diğer kişi ve kuruluşlardan yapılacak 3 milyar liralık iç borçlanması kabul edildi.

İlçe belediyelerine tahsis konusu gündeme geldi

Mecliste tahsis dosyaları da görüşüldü. Bu kapsamda, İBB mülkiyetindeki Beyoğlu Küçükpiyale Mahallesi ile Sütlüce Mahallesi'ndeki tahsis süresi sora eren iki binanın yeniden bedelsiz olarak belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Beyoğlu Belediyesine tahsisi 5 yıl süreyle uzatıldı.

Eyüpsultan Merkez Mahallesi'nde spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere Eyüpsultan Belediye Başkanlığına tahsis edilmiş olan yerin tahsisi de bedelsiz olarak 5 yıl süreyle uzatıldı.

Mecliste, İBB'nin 10 yıllığına Kadıköy Belediyesine tahsis ettiği bina ile Avcılar'da mülkiyeti Avcılar Belediyesine ait binanın proje çalışmalarının İBB tarafından yapılması da onaylandı.