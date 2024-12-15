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İBB yönetimi Sayıştay'ın belediyede 1137 aracın kayıp olduğuna dair iddialarını reddetti

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sayıştay'ın 2023 yılı raporundaki 1137 araçlık farkın sistemsel eksikliklerden kaynaklandığını açıkladı. İBB, söz konusu farkın kayıp araçlardan oluşmadığını ve araçların güncellenerek kayıt altına alındığını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sayıştayın 2023 yılı İBB raporunda belirtilen 1137 araçlık farkın, iddia edildiği gibi kayıp araçlardan kaynaklanmadığını, sistemsel eksiklikler nedeniyle oluşan bir uyumsuzluğun sonucu olduğunun ortaya çıktığını bildirdi.

İBB: ARAÇLAR TAKİP EDİLİYOR

İBB tarafından, Sayıştayın 2023 yılı İBB denetim raporunda, belediyedeki 1137 aracın sistemde olmadığına ilişkin bulgusu üzerine yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, İBB bünyesindeki tüm resmi, kiralık, protokol ve ihale kapsamındaki araçların, Araç Yönetim Sistemi (AYS) yazılımı ile takip edildiği, araçların akaryakıt ihtiyacının da Stawiz Akaryakıt Takip Programı ile anlık olarak kontrol edildiği belirtildi.

SAYIŞTAY: 1137 ARAÇLIK FARK VAR

Sayıştayın denetim raporunda, İBB bünyesindeki bazı araçların AYS sistemine kayıtlı olmadığı ve araç envanterinin gerçek durumu yansıtmadığının vurgulandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: Bulgulara göre, 642 araç hizmet alımı ihaleleriyle temin edilmiş ancak Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bildirilmemişti. 495 araç AYS'de kayıtlı olmasına rağmen ilgili müdürlüklerin gönderdiği listelerde yer almıyordu. İki liste arasında toplamda 1137 araçlık bir fark olduğu ifade edildi. İBB, Sayıştayın bu bulgusuna karşı detaylı bir çalışma yürüttü. Müdürlüklerin bildirim eksikliği nedeniyle AYS'ye kayıtlı olmayan 642 araç, ilgili süreçlerin ardından sisteme eklendi. Müdürlük listelerinde yer almayan ancak AYS'de bulunan 495 araç, yapılan incelemeler sonucunda sistemden çıkarılarak güncellemeler tamamlandı.

İBB: 1137 ARAÇ KAYIP DEĞİL

Açıklamada, tüm birimlerden araç bilgilerini güncel olarak paylaşmalarının talep edildiği ve AYS kayıtlarının periyodik olarak kontrol edilmesinin sağlandığı dile getirilerek, "Sayıştay raporunda belirtilen 1137 araçlık farkın iddia edildiği gibi kayıp araçlardan kaynaklanmadığı, sistemsel eksiklikler nedeniyle oluşan bir uyumsuzluğun sonucu olduğu ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarla, araçların tamamı kayıt altına alındı ve sistemle uyumlu hale getirildi. Bundan sonra da araç envanterinin eksiksiz ve şeffaf şekilde yönetilmesi için AYS ve Araç Takip Sistemi (ATS) üzerinden yürütülen çalışmalar kesintisiz sürdürülecek." ifadelerine yer verildi.

İBB yönetimi Sayıştay'ın belediyede 1137 aracın kayıp olduğuna dair iddialarını reddetti
Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıadem alemdar:

pkk sempatizanlarına veriyordur

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Haber YorumlarıMesut c:

BİTİRDİLER YEDİLER HEPSİNİ

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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

asil israfcı sizsiniz gwrçek yüzünuz ortqya çıkıyor ekrem başkanı üzmeyin getirin o araçları geri :))) yav bunlar değil mi lüks araç diyerek belediyenin kiralık egealarını sergileyen sonrada daha fazla para vererek yandaşlarından kiralayan hahahaha :)))

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Karşımıza bombalı araç olarak çıkmasın sonra...?!?

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