İBB Başkanı İmamoğlu, kaçak inşaatın yıkılmasına tepki gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Vaniköy'deki kaçak inşaatın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerince yıkılmasına ilişkin, "Yabancı bir kişi geliyor, mülkiyet alıyor, izin alıyor. Usulsüz süreçler işliyor. Büyükşehir Belediyesi zaten tutanakları tutuyor. Garip olan zaten yıkımı programda olan yere bugün İBB sokulmuyor ve orada Büyükşehir Belediyesine hiçbir haber vermeden işlem yapma gayretindeler." dedi.

İstanbul'da, 12-15 Eylül'de düzenlenecek "2. Tour Of İstanbul" için Saraçhane'deki Başkanlık binasında tanıtım toplantısı düzenlendi.

Burada konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, turun isminin bile kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Sporun her yönüyle çarpanı yüksek bir organizasyon olduğunu dile getiren İmamoğlu, "İstanbul'u sporla, özellikle uluslararası organizasyonlarla bir araya getirdikçe hem dünyada milyonlarca insana İstanbul'umuzu tanıtıyoruz hem de onlara en güçlü mesajları daha itibarlı bir şekilde ulaştırıyoruz." diye konuştu.

"Yabancı bir kişi geliyor, mülkiyet alıyor, izin alıyor."

İBB Başkanı İmamoğlu, programın ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Üsküdar Vaniköy'deki kaçak inşaatın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerince yıkılmasıyla ilgili soru üzerine İmamoğlu, yapıyla ilgili 1994-2018 yılları arasında 24 yıllık bir süreç olduğunu söyledi.

Bu süreçte suç örgütü suçundan yargılanan Adnan Oktar'ın hapse girdiğini aktaran İmamoğlu, "Sonra burada malum süreç... Yabancı bir kişi geliyor, mülkiyet alıyor, izin alıyor. Usulsüz süreçler işliyor. Büyükşehir Belediyesi zaten tutanakları tutuyor. Garip olan zaten yıkımı programda olan yere bugün İBB sokulmuyor ve orada Büyükşehir Belediyesine hiçbir haber vermeden işlem yapma gayretindeler." ifadesini kullandı.

Bu şehrin muhafızının belli olduğunu dile getiren İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Biz, Allah'ın izniyle o Boğaz'a bakan askeri alanlarda yaptıkları kuleleri bilen birisi olarak, açtığımız davaları bilen birisi olarak, tek bir metrekareye, tek bir imar rantı çıkartmayan birisi olarak, yüzlerce noktada imar çıkartan parsel bazlı küçücük parsellere bile hala Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında imar tasarlayan akla karşı mücadele etmeye, muhafız olmaya devam edeceğiz."