İBB Başkan adayı Kurum, "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı"nda konuştu: (2)

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Silivri'ye metrobüs geliyor. Amacımız İstanbul'da şehrimizin her yerine aynı hizmetleri götürmek, şehrin merkezindeki yoğunluğu mümkün olduğunca çeperlere taşımaktır. Bu nedenle de D100 kara yolunu düzenleyerek metrobüs hattımızı TÜYAP-Silivri hattına kadar uzatacağız." dedi.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen " Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı"nda projelerini anlatan Kurum, İstanbul'da ulaşımı rahatlatacak 2 yakaya 2 büyük tünel yapacaklarını, bu tünellerin uzunluğunun Avrupa yakasında 88,2, Anadolu yakasında ise 34 olmak üzere toplamda 122,2 kilometre olacağını kaydetti.

Tünel projeleriyle ilgili detayları paylaşan Kurum, şunları söyledi:

"İlk olarak Çayırbaşı, Ayazağa, Levazım ve Dolmabahçe etabında 25,7 kilometrelik tünel projesini yapacağız. Dolmabahçe'den başlayıp Kilyos'a uzanan tünel zincirimizi halkımıza armağan etmiş olacağız. Mevcut Sarıyer-Çayırbaşı tünelinin devamı niteliğindeki, yine Sarıyer-Kilyos tünelinin de tamamlanmasıyla, Kilyos-Dolmabahçe arasında kesintisiz bir ulaşımı da İstanbullu kardeşlerimize sunmuş olacağız. Diğer projemiz Kuzey Marmara Otoyolu ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de kolaylıkla erişimi sağlayacağız. Bunun yanı sıra, İstanbul'un doğu-batı istikametinde Kağıthane-Büyükçekmece arasındaki tüneller zinciri ile yeni bir koridoru daha açmış olacağız. Bu projenin de ilk etabı olarak 11,6 kilometrelik Kağıthane ve Bayrampaşa etabını tamamlayacağız. Ardından Yenisahra-Bostancı etabında da 10,2 kilometrelik tüneller süratle bitecek."

"D100 kara yolu ile sahil yolu arasında kesintisiz bağlantı"

Açılan tünellere hafriyat dökülmeyeceğini belirten Kurum, bu projeyle, Göztepe'den doğuya doğru, D100 kara yolu ile sahil yolu arasında kesintisiz bir bağlantı yolu oluşturacaklarını anlattı.

Diğer projelerinin, D100 kara yolunun trafik yoğunluğunu azaltacak, Bayrampaşa-Büyükçekmece etabında 50,9 kilometrelik bir tünel olduğunu ve 2034 yılına kadar bitirmeyi hedeflediklerini aktaran Kurum, "Bu projeyle birlikte de yine Bayrampaşa ve o civarda oturan vatandaşlarımızı rahatlatmış, İstanbul trafiğini de aslında çepere almış olacağız." ifadesini kullandı.

Harem-Çengelköy-Kavacık etabında 23,8 kilometrelik tünellerini de hayata geçirmek istediklerini söyleyen Kurum, "Tüm bu tüneller sayesinde, iki yakada da boğaz sahil yollarının tıkanmış damarlarını açacağız. Aynı zamanda trafik yoğunluğu üst seviyelerde olan D100, O3 ve TEM otoyolunun yoğunluğunu da azaltmış olacağız. Göreve gelir gelmez, Göztepe-Çayırova güzergahında 30 kilometrelik yan yol düzenlemesi yapacağız. Böylelikle Anadolu Yakasındaki D100 güzergahının yoğunluğunu azaltmış olacağız. Aynı zamanda Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Ataşehir ilçelerine de erişimi kolaylaştırmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Biz kollarımızı İstanbul'a hizmet için sıvadık"

Mevcut İBB yönetiminin, İSTOÇ çevresindeki trafik sorunuyla ilgili, "Biz bu projeyi yapmak istedik, yapamadık, engellendik" gibi bahaneler sunduğuna dikkati çeken Kurum, "İşte dertli olacaksınız. Dert insanı yollara düşürür. Dertli insan koşar, çalışır. Dertli insan kollarını sıvar ama iş yapmak için sıvar. Reklam için, algı için sıvamaz. Biz kollarımızı İstanbul'a hizmet için sıvadık." diye konuştu.

İstanbul trafiğini çok kısa sürede rahatlatacağına inandıkları 20 katlı kavşak ve 151 kavşak düzenleme planını hemen uygulamaya geçireceklerini de aktaran Kurum, Mahmutbey kavşağı gibi çok fazla trafik sıkışıklığı olan bölgeler için de çözüm üreteceklerini, D100 kara yolunda trafik yoğunluğu oluşturan Ataköy kavşağındaki tıkanıklığı ortadan kaldıracak projelerini hayata geçireceklerini söyledi.

Murat Kurum, bunların yanı sıra, İstanbul trafiği rahatlatacak iki büyük hamle daha yapacaklarının da altını çizdi.

Kurum, "İstanbul trafiğini olumsuz etkileyen Esenler ve Harem otogarlarını taşıyoruz. İki yakada 6 yeni lojistik merkezi kuracağız. Bu iki proje ile ne yapmak istiyoruz? Kent içi trafiğinde bulunan ve yaklaşık 1 milyon ağır vasıta trafiğini şehrin çeperlerine taşımış olacağız. Planlı bir dağıtım modeliyle şehir içi ulaşımında seyahat süresini yüzde 20'lere düşürmüş olacağız." dedi.

"Metrobüs hattımızı TÜYAP-Silivri hattına kadar uzatacağız"

Toplu ulaşımdaki sıkıntılarla ilgili projelerini açıklayan Kurum, şöyle devam etti:

"Filolarımıza her yıl 100 metrobüs ve 250 otobüs kazandıracağız. Buradan da müjdemizi veriyoruz, bu da çok önemsediğimiz bir proje; Silivri'ye metrobüs geliyor. Amacımız İstanbul'da şehrimizin her yerine aynı hizmetleri götürmek, şehrin merkezindeki yoğunluğu mümkün olduğunca çeperlere taşımaktır. Bu nedenle de D100 karayolunu düzenleyerek, metrobüs hattımızı TÜYAP-Silivri hattına kadar uzatacağız. Bunu da çok kısa sürede hayata geçirmiş olacağız."

Sokakları otopark olmaktan kurtaracaklarının sözünü veren Kurum, "Güvenli ve ucuz otopark, İstanbullunun hakkıdır' diyeceğiz. İstanbul'umuza ilk 5 yılda, üstü park altı da otopark olacak şekilde vatandaşımızın arabasını bırakarak toplu ulaşıma bağlantı kuracağı tam 250 bin araçlık otopark kazandıracağız. Yaptığımız her işte çok yönlü düşünerek adımlarımızı atmaya çalışıyoruz. Bu otoparklarımız aynı zamanda Allah göstermesin deprem esnasında da toplanma alanı vazifesi görecek." görüşünü paylaştı.

"İSPARK'ta yüzde 25 indirim yapacağız"

İSPARK'ın bugün liyakatsiz ellerde kötü yönetildiği için zarar ettiğini dile getiren Kurum, "Aracını evinin önüne park eden insanlardan bile para aldığı halde zarar ediyor. Ama kimse şüphe etmesin, biz İSPARK'ımızı da ayağa kaldıracağız. Buradan da söz veriyoruz; biz göreve gelir gelmez, kendi evinin önüne aracını park eden vatandaşlarımızdan gece-gündüz hiçbir şekilde ücret almayacağız. Evinin önüne park ediyorsa vatandaşlarımız, huzurla, güvenle parklarını yapacaklar. Herhangi bir ücret almayacağız. Aynı zamanda İSPARK'ta uygulanan tarifelerde tam yüzde 25 oranında indirim yapacağız." diye konuştu.

İSPARK'ta ilk 15 dakika olan ücretsiz park süresini 30 dakikaya çıkaracaklarını da sözlerine ekleyen Kurum, İstanbul'daki taksi sorununa ise şu sözlerle değindi:

"İstanbul'da yaklaşık 20 bin taksi, günde 1,6 milyondan fazla yolcu taşıyor ancak bu sayı taleplere yetmiyor. İşte buradan İstanbullulara müjdemizi veriyoruz; taksi sorununu tamamen çözeceğiz. Öncelikle doğrudan güzel bir sistem kurmak suretiyle, bir işletim sağlayacak olan tüm sistemleri, 'merkezi taksi sistemi' çatısı altında birleştireceğiz. Mevcut sistemin en hızlı, en güvenli şekilde öncelikle işlemesini sağlayacağız. Burada yapılması gereken düzenlemelerle birlikte tek çatı bu çalışmaları yaparak, eğer bu süreçte taksi sayısında bir eksiklik varsa, ihaleler yaparak taksi eksiğini, şehrimizin ihtiyaçlarına göre taksilerimizin sayısını artıracağız. Bunun yanında taksicilerimizle, esnafımızla görüştük; etkili eğitim, denetim, ödül, ceza ve geri bildirim uygulamalarını da hayata geçireceğiz."

Deniz ulaşımına yeni projeler

İstanbul'un ortasından deniz geçen bir şehir olduğu ve mevcut yönetimin deniz ulaşımını teşvik edecek, geliştirecek adımlar atmadığını vurgulayan Kurum, "Deniz ulaşımı konusunda, çok etkili modellerle çalışacağız. Burayı niye önemsiyoruz? Allah göstermesin afet anında hem denizden hem havadan hem de karadan vatandaşlarımıza desteklerimizi yapmak mecburiyetindeyiz. Beylikdüzü'nden sırasıyla Avcılar, Bakırköy, Yenikapı, Eminönü, Kabataş, Beşiktaş gibi, Anadolu yakasında da Maltepe sahilinde benzer şekilde oluşturulacak mini iskeleler kuracağız. Özellikle sabah ve akşam, iş saatlerinde verilecek hızlı ve sık seferlerle hizmetlerimizi artıracağız. Deniz ulaşımının payını, bu çalışmalarla tam 2 kat artıracağız. Deniz ulaşımına 3 yeni hat ekliyoruz. İstinye-Yenikapı, Çubuklu-Yenikapı, Çengelköy-Yenikapı arabalı vapuru projelerimizle de karayoluna alternatif ulaşım imkanlarını güçlendireceğiz." sözlerini sarf etti.

Görevi devraldıklarında bisikleti İstanbul'un cazip ulaşım aracı haline getireceklerini, akıllı ulaşım sistemlerini hayata geçireceklerini, skuter park alanları ve elektrikli şarj istasyonları yapacaklarını bildiren Kurum, 2029 yılına kadar bisiklet yolu uzunluğunu iki katına çıkarmayı, 2034 yılında ise tam bin 500 kilometre bisiklet yolu yapmayı istediklerini anlattı.

Kentsel dönüşümün önemi

Kentsel dönüşümün önemine vurgu yaparak, "Deprem terörle mücadele kadar önemlidir, bir milli güvenlik sorunudur. İstanbulluların gündemi depremdir, deprem dönüşümüdür" diyen Kurum, afetlere karşı dirençli bir İstanbul vadettiklerini aktardı.

Murat Kurum, kentsel dönüşüm projelerine dair şu bilgileri verdi:

"Şu an 39 ilçemizde 7,5 milyon evimiz ve iş yerimiz var. Maalesef bunun 1,5 milyonu risk altında. 600 bin konutumuzun da bugün acilen dönüştürülmesi gerekiyor. 2019 yerel seçimlerinden önce ne dediler hatırlayın; 'Deprem seferberliği ilan ediyoruz.' dediler. 'İstanbul'u 5 yılda depreme hazırlayacağız.' dediler. Ne vaat verdiler? 'Her yıl 20 bin, 5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz' hedefi koydular. '15 bin sosyal konutu süratle bitireceğiz' vaadi verdiler. Aslına bakarsanız bizim kayıp 5 yıl olarak tarif ettiğimiz durum, işte budur. Söz verdiğinin yüzde 5'ini bile yapamamaktır. Büyükşehir belediyesi bu konut sayısıyla emin olan bizim ilçe belediyelerimizin bile başarısının yarısına ulaşamaz. Gerçekten de iddia ettikleri gibi bu hızla giderlerse dönüşümü ancak 100 yılda bitirebilirler. Dönüşüm meselesi ciddiyet ister, sorumluluk duygusu ister. Çünkü insanımızın barınma hakkıdır, güvenli yaşama hakkıdır. Müsterih olun, bizlere güvenin. Çünkü biz dün Kastamonu'daki, Rize'deki Bartın'daki sellerde, Antalya Muğla'daki yangınlarda, bugün 25 Ocak Elazığ'da, Malatya'da ve İzmir'deki depremlerde 46 bin konutu nasıl bitirdiysek, en son 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketinde 11 ilimizde, 3 ayda 180 bin konutun inşasını nasıl başlattıysak, 1 Nisan sabahı da görevi aldığımızda İstanbul'un kaybettiği yılları süratle telafi edeceğiz."

"300 bin binayı KİPTAŞ eliyle yapacağız"

İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacaklarını ve ülkenin kaderini değiştirecek deprem dönüşüm hamlelerini süratle başlatacaklarını anlatan Kurum, "5 yılda 39 ilçemizde yatay mimari eksenli, komşuluk ilişkilerini odağına alan, nüfusu tek bir kişi bile artırmayacak olan, tam 650 bin konut inşa edeceğiz. Yeni güvenli, huzurlu binalarımızın 300 binini, adeta bilinçli bir şekilde durdurulan KİPTAŞ eliyle yapacağız." dedi.

KİPTAŞ'ın, 1994 yılında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulduğunu, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın bir dönem KİPTAŞ'ın genel müdürlüğünü yaptığını hatırlatan Kurum, KİPTAŞ'ın, örnek şehircilik modellerini, İstanbul'un birçok noktasında yapan güzide bir kurum olduğundan bahsetti.

Kurum, KİPTAŞ'ın daha sonra dalga dalga İstanbul'dan tüm Türkiye'ye yayıldığını bilgisini de vererek, "Bugün tüm Türkiye'de 2 milyon 200 bağımsız bölümden bir dönüşüm süreci tamamlandı. Bunun 1 milyon 200'ü sosyal konut, kalanı da kentsel dönüşüm projeleriyle Türkiye'nin hemen hemen her ilçesinde bu irade ortaya konulmuştur. Şimdi biz o öldürülen, maalesef yavaşlatılan, duraklatılan KİPTAŞ'ımızla 300 bin konutu başlatıyoruz.15 Nisan'da hemen başvuruları alacağız. 'Yarısı bizden' diyerek 700 bin lira hibe desteği sağlayacağız. İlave olarak 700 bin lira kredi desteği, 100 bin lira da taşınma yardımı vereceğiz. Bu projeyi İstanbul'da şu an olduğu gibi eziyet haline gelmekten kurtaracağız." ifadesini kullandı.

Bu konutları 18 ayda tamamlayacaklarına vurgu yapan Kurum, "Yine 250 bin yuvamızı da vatandaşımızı ve özel sektörümüzü destekleyerek dönüştüreceğiz. Dönüşecek evin bulunduğu alana dair, 'kolaylaştırıcı dönüşüm planı' dediğimiz gerekli imar düzenlemelerini hemen hayata geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)