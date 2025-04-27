Husiler: ABD'nin saldırıları sonrası Kızıldeniz'de petrol sızıntı meydana geldi

Husiler, ABD'nin Hudeyde kentindeki Ras İsa Limanı'na düzenlediği saldırılar nedeniyle Kızıldeniz'e büyük çaplı petrol sızıntısı olduğunu bildirdi.

Husilere bağlı hükümetin Dışişleri Bakanı Cemal Amir, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere BM yetkililerine birer mektup yazdı.

"ABD'NİN SALDIRILARI PETROL TÜREVLERİNİN SIZMASINA YOL AÇTI"

Amir, mektubunda, "ABD, saldırı düzenlediği Ras İsa Limanı'nın sivil altyapısını tamamen yok etti. Daha vahimi, ABD saldırılarının Kızıldeniz ve civarındaki sulara petrol türevlerinin sızmasına yol açması ve böylece bir ekolojik felaket riski doğurmasıdır." ifadesini kullandı.

"BİNLERCE KİŞİNİN YAŞAM KAYNAĞINI TEHDİT ALTINDA"

Amir, bu sızıntının kırılgan deniz ekosistemini tehdit ederek mercan resiflerini ve balık yumurtlama alanlarını yok etme riski taşıdığına dikkati çekti, bölgenin eşsiz biyolojik çeşitliliğini ortadan kaldırabilecek bu durumun kıyı şeritlerini kirletmenin yanı sıra geçimini balıkçılıkla sağlayan binlerce kişinin yaşam kaynağını da tehdit ettiğini belirtti.

Amir, ABD'nin Ras İsa Limanı'na saldırılarını "savaş suçu" olarak nitelendirerek, bunun yıkıcı etkilerinden dolayı uluslararası sorumluluğun Washington'a ait olduğunu ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardım girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Yemen'de 15 Mart sonrasında ABD'nin hava saldırılarında, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 217 kişinin hayatını kaybettiği, 436 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.