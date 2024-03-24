Üye Girişi
Haberler

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: 'Yerel seçimlerde hizmet etmeyenlere oy vermeyin'

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Önümüzdeki pazar günü sandığa gideceğiz. Mahallemize muhtar, belediyemize başkan seçeceğiz. Belediyelerin fonksiyonu hizmettir. Ancak bir kısım adayların, hatta partilerin kamuoyuna açıkladıkları projeleri yok." dedi.

Yapıcıoğlu, Batman'da, partisinin Kültür Mahallesi'nde düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinerek, katliamda ölenlerin büyük kısmının kadın ve çocuk olduğunu söyledi.

Toplumda aile yapısının önemine işaret eden Yapıcıoğlu, ailenin toplumun temel taşı, milletlerin devamının teminatı olduğunu aktardı.

Zekeriya Yapıcıoğlu, "Aile sizin yuvanızdır, geleceğinizdir, namusunuzdur. Ailenizi, çocuklarınızı, neslinizi korumak istiyorsanız adres burasıdır. Aile neslinizin devamıdır. Aileyi kötü ve kabus olarak gösterenler sizin dostunuz değildir, neslinizin yok olmasını istemektedir. Millet olarak yok olmamızın planlarını yapmaktadırlar. Özetle sizin de milletin de düşmanıdırlar." diye konuştu.

Yerel seçimlere değinen Yapıcıoğlu, bir hafta sonra sandığa gidileceğini belirtti.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki pazar günü sandığa gideceğiz. Mahallemize muhtar, belediyemize başkan seçeceğiz. Belediyelerin fonksiyonu hizmettir. Ancak bir kısım adayların, hatta partilerin kamuoyuna açıkladıkları projeleri yok. Zaten hizmet diye bir dertleri de yok. Yerel seçimin temel amacı halka hizmet edenlerin seçilmesidir. Siyasi konuları bahane ederek malınızı çalmalarına izin vermeyin. Yapmaları gereken hizmeti yapmayacaklara oy ve destek vermeyin."

Yapıcıoğlu, vatandaşları sandığa gitmeye davet etti.

Kaynak: AA / Güncel

Zekeriya Yapıcıoğlu Batman Dış Politika Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Sakarya Serdivan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sakarya Serdivan adayı Ebubekir Erbakan Yaşar kimdir? DEM Parti Sakarya Sapanca Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sakarya Sapanca adayı Ümit Baş kimdir? DEM Parti Sakarya Karasu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sakarya Karasu adayı Şakir Çelik kimdir? DEM Parti Sakarya Hendek Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sakarya Hendek adayı Azat Ayna kimdir? DEM Parti Sakarya Erenler Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sakarya Erenler adayı Sıla Öztürk kimdir? DEM Parti Sakarya Arifiye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sakarya Arifiye adayı Cihan Karabey kimdir? DEM Parti Ordu Ünye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ordu Ünye adayı Reşit Güneç kimdir? DEM Parti Ordu Fatsa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ordu Fatsa adayı Kenan Kırkaya kimdir? DEM Parti Ordu Altınordu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ordu Altınordu adayı Orhan Gündoğdu kimdir? DEM Parti Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kahramanmaraş Türkoğlu adayı Fırat Duymak kimdir? DEM Parti Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kahramanmaraş Onikişubat adayı Adile Erkan kimdir? DEM Parti Kahramanmaraş Göksun Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kahramanmaraş Göksun adayı Berfin Hasbay kimdir? DEM Parti Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kahramanmaraş Elbistan adayı Dilan Çetin kimdir? DEM Parti Kahramanmaraş Ekinözlü Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kahramanmaraş Ekinözlü adayı Elmast Tolmaç kimdir? DEM Parti Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kahramanmaraş Dulkadiroğlu adayı Elif Tuğçe Demiroğlu kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title