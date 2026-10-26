HÜDA PAR Başkanı Yapıcıoğlu, asgari ücret dört kişilik aileye yetmiyor dedi

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, asgari ücretin dört kişilik ailenin geçimini sağlamaktan uzak olduğunu belirterek, "Bu miktar bir utanç tablosu. Bu tablo artık sürdürülebilir değildir" dedi.

Yapıcıoğlu, partisinin Elazığ İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 2027 Yılı Bütçe görüşmelerinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladığını hatırlattı.

Vatandaşın öncelikli gündeminin ekonomi olduğunu söyleyen Yapıcıoğlu, "Bütçede aslan payı yine faizin. 2026 bütçesinde vergi gelirlerinin yüzde 19,87'si faize ayrılmıştır. 2027 bütçesinde ise bu oran maalesef biraz daha yukarı çıktı ve yüzde 19,97'ye, yuvarlak hesap yüzde 20'ye ulaştı" dedi.

"FAİZ, ENFLASYONUN DA İŞSİZLİĞİN DE SEBEBİDİR"

Faizin yalnızca enflasyonla sınırlı olmayan ekonomik ve toplumsal sonuçları bulunduğunu savunan Yapıcıoğlu, faiz politikalarının gelir dağılımını ve istihdamı da etkilediğini söyledi.

Yapıcıoğlu, "Faiz bütün iktisadi hastalıkların anasıdır. Faiz sadece enflasyonun değil; işsizliğin, gelir dağılımındaki adaletsizliğin ve toplumsal çürümenin de sebebidir" dedi.

"2027 BÜTÇESİNDE FAİZE AYRILAN PARA 80 MİLYAR DOLAR"

Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında yaptığı harcamaların sık sık gündeme getirildiğini belirten Yapıcıoğlu, faiz giderlerinin de aynı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yapıcıoğlu, "Siyasi terörü bitirdiğimiz gibi ekonomik terörü de bitirmemiz gerekiyor. Gelin, Terörsüz Türkiye gibi bir de faizsiz Türkiye süreci başlatalım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatalım ve emeğimizin beşte birinin tefeciler tarafından çalınmasına artık fırsat vermeyelim" ifadelerini kullandı.

"DÖRT KİŞİLİK BİR AİLE İÇİN BU MİKTAR BİR UTANÇ TABLOSU"

Emeklilerin ve dar gelirli vatandaşların yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çeken Yapıcıoğlu, milyonlarca emeklinin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirtti.

Yapıcıoğlu, şunları söyledi:

"Emeklilerin ve dar gelirlilerin durumu şu ekonomik tabloda sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Bu ülkede 17 milyonun üzerinde emekli var ve bu insanlarımız temel insan ihtiyaçlarını giderecek imkana sahip değiller. Bu insanlar bir ömür çalışmış, bu memlekete emek vermiş ama geçinemiyorlar. Asgari ücret ise tek bir kişinin bile hayatını idame ettirmesi için yeterli değil. Dört kişilik bir aileyi bırakın, bir kişi bile geçinemez. Dört kişilik bir aile için bu miktar bir utanç tablosu. Bu tablo artık sürdürülebilir değildir.

Ayrıca asgari ücretin tanımına da itiraz ediyoruz. Asgari ücretin tanımında sadece işçi var, işçinin ailesi yok. Gelin, asgari ücretin tanımını da değiştirelim. Asgari ücret açlık sınırının altında asla olmamalı. En azından dört kişilik bir ailenin gıda harcamasına yetmelidir. En düşük emekli maaşı da bu asgari ücrete eşitlenmelidir."

Kaynak: ANKA