Hong Kong Yönetimi Pelosi'nin Taiwan Ziyaretine Karşı Çin'in Aldığı Tüm Önlemlere Desteğini Yineledi - Haberler

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Hong Kong Yönetimi Pelosi'nin Taiwan Ziyaretine Karşı Çin'in Aldığı Tüm Önlemlere Desteğini Yineledi

Hong Kong Yönetimi Pelosi'nin Taiwan Ziyaretine Karşı Çin'in Aldığı Tüm Önlemlere Desteğini Yineledi

HONG KONG, 6 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) hükümeti, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in Taiwan bölgesine yaptığı ziyarete yanıt olarak merkezi hükümet yetkililerinin aldığı önlemleri tam olarak desteklediğini ve bunların...

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HONG KONG, 6 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) hükümeti, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in Taiwan bölgesine yaptığı ziyarete yanıt olarak merkezi hükümet yetkililerinin aldığı önlemleri tam olarak desteklediğini ve bunların uygulanmasını kolaylaştırma çabasında olduğunu yineledi. HKSAR hükümeti sözcüsü Cuma günü, HKSAR hükümetinin Çin'in iç işlerine müdahale eden herhangi bir dış güce şiddetle karşı olduğunu ve merkezi hükümetin ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü kararlı şekilde korumak amacıyla aldığı tüm karşı önlemleri tam olarak destekleyeceğini ve kolaylaştıracağını söyledi.Çin Dışişleri Bakanlığı Cuma günü Pelosi'nin Çin'in Taiwan bölgesini ziyaretine yanıt olarak önlemler açıklamıştı. Sözcü, HKSAR hükümetinin gelişmeleri yakından izleyeceğini ve merkezi hükümetin ilgili makamlarıyla temas halinde olacağını belirtti.

Xinhua / Güncel

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