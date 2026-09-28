Hollanda yerleşim ürünleri yasağı yürürlükte, Schiphol'de İsrailli yolcular aranıyor

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Hollanda'nın işgal altındaki Filistin ve Suriye topraklarındaki İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararını resmen yürürlüğe koymasıyla, Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda İsrail'den gelen yolcuların kişisel bagajlarının sıkı gümrük denetimlerine ve kapsamlı aramalara tabi tutulmaya başlandığı bildirildi.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Hollanda, 22 Eylül 2026 itibarıyla işgal altındaki Batı Şeria, Golan Tepeleri ve Doğu Kudüs'teki yerleşimlere yönelik yaptırım kararını resmen yürürlüğe soktu.

Uygulamaya konulan yasak yalnızca ticari sevkiyatları değil, yolcuların kişisel bagajlarını ve yanlarında getirdikleri hediyelik eşyayı da kapsıyor. Ayrıca ürünlerin menşe etiketlerini değiştirdiği tespit edilen kişilere de cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Söz konusu yasaklama, işgal altındaki Filistin ve Suriye topraklarında bulunan yasa dışı İsrail yerleşimlerinde yalnızca kısmen üretilen veya imal edilen ürünleri de kapsıyor.

Buna göre, bir ürün Tel Aviv'de üretilmiş olsa bile, içeriğindeki tek bir ham maddenin işgal altındaki yasa dışı yerleşimlerden gelmesi ithalat yasağını delmek sayılıyor.

Düzenlemede ürünün satın alınma tarihine de bakılmıyor; bu durum yasanın yürürlüğe girmesinden önce satın alınmış ürünleri de fiilen kapsama sokuyor.

Yeni mevzuat kapsamında yaptırımları kasıtlı olarak çiğneyen veya kuralları baypas etmeye çalışan kişilere altı yıla kadar hapis veya yüklü miktarda para cezası verilebilecek. Kasıtlı olmayan ihlallerde ise cezanın bir yıla kadar hapis olabileceği belirtiliyor.

Tel Aviv'den gelen yolcuların bagajlarına sıkı arama

Yerel basında çıkan haberlere göre, yasağın yürürlüğe girmesinin ardından Tel Aviv'den Amsterdam Schiphol Havalimanı'na inen yolcular gümrükteki "Beyan edilecek eşyam yok" koridorundan geçerken, bir gümrük memuru, "Tel Aviv'den mi geliyorsunuz, evet mi? İsrail'den gelen herkes bu tarafa gelsin!" diyerek yolcuları ayrı bir alana yönlendirdi.

Nieuwsrecht, İsrail hava yolu şirketi El Al'a ait uçağın tüm yolcularının bagajlarını tarama cihazından geçirildiğini yazdı.

Haber sitesi ayrıca, işgal altındaki Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Golan Tepeleri'nden getirilmiş şarap, hurma, zeytin ya da diğer ürünlerin taşınıp taşınmadığını tespit etmek amacıyla, İsrail'den gelen yolculara ek denetimler yapmak üzere Hollanda Kraliyet Askeri Polisi'nden özel bir birimin görevlendirildiğini aktardı.

12 ülke, İsrail yerleşim ürünlerinin ticaretini kısıtlayacağını bildirmişti

Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere dışişleri bakanları, yaptıkları ortak yazılı açıklamayla İsrail yerleşimlerinde üretilen malların ticaretini kısıtlayacaklarını duyurmuştu.

Açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'daki eylemleriyle iki devletli çözümü baltalayan adımlar attığı vurgulanarak, durumun her geçen gün daha da kötü hale geldiği belirtilmişti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin neden olduğu şiddet olaylarına işaret edilen açıklamada, iki devletli çözüm fikrinin korunması gerektiğinin altı çizilmişti.

İsrail, ticari yaptırımlara yanıt olarak İngiltere'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatma kararı aldığını açıklamıştı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen, ülkesinin yasak kararının, işgal altındaki Golan Tepeleri'nden gelen ürünleri de kapsayacağını kaydetmişti.

Kaynak: AA