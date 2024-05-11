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Hollanda, 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda jüri oylamasını sunmayacak

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Hollanda'nın kamu yayın kuruluşu AVROTROS, 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda jüri oylamasını sunmayacaklarını açıkladı. Hollandalı jürinin puanlarını vermeye gerek duymadıklarını belirten AVROTROS, bu kararı Eurovision Şarkı Yarışması'nın Büyük Finali'ne katılmamaları nedeniyle aldıklarını ifade etti. Ayrıca Hollandalı temsilci Joost Klein'ın yarışmadan diskalifiye edildiği ve İsrailli temsilcinin katılımını sorgulayan tartışmaların yaşandığı da haberde yer aldı.

Hollanda'da kamu yayın kuruluşu AVROTROS, 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda jüri oylamasını sunmayacaklarını bildirdi.

AVROTROS'tan yapılan açıklamada, "Artık AVROTROS Eurovision Şarkı Yarışması'nın Büyük Finali'nin bir parçası değil, bu nedenle Hollandalı jürinin puanlarını vermeye gerek duymuyoruz." ifadesine yer verildi.

Hollanda'nın 2021 Eurovision Temsilcisi Nikkie de Jager'le bir araya gelindiği belirtilen açıklamada, görüşmede de Jager'in Hollandalı jürinin oylamasını Eurovision finalinde sunmamasına karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Nikkie gibi bu geceyi çok farklı hayal etmiştik." denildi.

Eurovision, final yarışması öncesi Hollanda'yı temsil eden Klein'ı yarışmadan menetti

2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda finale saatler kala, Hollanda'yı temsil eden Joost Klein'ın yarışmadan diskalifiye edildiği duyurulmuştu.

Eurovision organizatörlerince yapılan açıklamada, Hollandalı temsilci Klein'ın, bir ekip üyesine yönelik davranışının "yarışma kurallarının ihlali" olarak değerlendirildiği belirtilmişti. Açıklamada, "Yarışmadaki tüm personel için güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlamaya kararlıyız." ifadesi kullanılmıştı.

AVROTROS'tan ise Eurovision'un organizatörü Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından verilen diskalifiye kararını not ettiği vurgulanarak, "AVROTROS, karar karşısında şaşkınlığını dile getirmektedir. Bu durumdan derin üzüntü duyuyoruz." açıklaması yapılmıştı.

Açıklamada, "Joost, kameraman kadına dokunmadı. Bu olay rapor edildi ve ardından EBU ve polis tarafından bir soruşturma başlatıldı." bilgisi verilmişti.

Hollandalı temsilci, İsrailli temsilcinin yarışmaya katılımını sorgulamıştı

İsveç'in Malmö kentinde yapılacak final yarışması öncesi dün düzenlenen basın toplantısında, İsrailli temsilci Eden Golan'a, Polonyalı bir gazeteci, "etkinliğe katılarak diğer katılımcılar için bir güvenlik riskine neden olduğunu düşünüp düşünmediği" sorusunu yöneltmişti.

Bunun üzerine İsveçli sunucu Jovan Radomir hemen araya girerek Golan'a "soruya cevap vermek zorunda olmadığını" söylemiş ve Hollandalı temsilci Joost Klein da yüksek sesle "Neden olmasın?" ifadesini kullanmıştı.

Belçika, Portekiz, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Norveç, Danimarka, Litvanya, Finlandiya ve San Marino'yu Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden sanatçılar, "Gazze'de acil ve sürdürülebilir ateşkes" çağrısı yapmıştı.

Avrupa'nın birçok ülkesinden farklı kesimler, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan menedilmesi çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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