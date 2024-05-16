Hizmet Üretim Endeksi Mart 2024 Verileri Açıklandı

(ANKARA) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "Hizmet Üretim Endeksi Mart 2024" verilerine göre; hizmet üretim endeksi 2024 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artarken mesleki bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,5 azaldı.

TÜİK, hizmet eretim endeksi mart ayı verilerini açıkladı. TÜİK'in verilerine göre; hizmet üretim endeksi önceki yıla göre arttı. Ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 6,3 artarken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,8, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 15,0, gayrimenkul hizmetleri yüzde 13,0, mesleki bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 7,4, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 7,0 oranında arttı.

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre aynı kaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,3 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,1 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,7 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,5 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,5 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,5 arttı.