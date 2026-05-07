Hizmet-İş Sendikası Çorum Şubesi 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Çorum’daki genel kurulda işçilere yönelik hak mücadelesine dikkat çekti. Özdemir, ev işçileri için kanun taleplerini vurguladı. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, belediyenin mali disiplinini ve başarılarını aktardı.

Hizmet-İş Sendikası Çorum Şubesi'nin 3. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, kentteki bir otelde düzenlenen Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, HAK-İŞ'in genel kurullarının birlik, beraberlik, huzur içinde geçtiğini söyledi.

Özdemir, HAK-İŞ'in kurulduğu günden bu yana "önce insan, önce emek" sloganıyla çizgisinden hiç sapmadığını belirterek, belediyeler ve Hizmet-İş Sendikası'nın birbirini sosyal ortak gibi gördüğünü, bu sayede Hizmet-İş'in Türkiye'nin en büyük işçi sendikası olduğunu kaydetti.

Sendikanın işçisine hiçbir zaman yanlış yapmadığını vurgulayan Özdemir, "Hizmet-İş Sendikası, Türkiye'de bütün emekçiler için sağduyulu şekilde mücadele eden sendikadır. Bizim olduğumuz yerde dostluk, kardeşlik, arkadaşlık vardır." dedi.

Son zamanlarda "ev işçileri" konusunu gündeme aldıklarını dile getiren Özdemir, şöyle devam etti:

"Türkiye'de 1 milyon 300 bine yakın ev işçisi var. Bunlar modern köleden daha kötü çalışıyorlar. Hiçbir hakları yok. Evlerin temizliğini yapıyorlar, çocuklara, yaşlılara bakıyorlar. Çoğu şirketler aracılığıyla gönderiliyor 3 bin liraya. Ellerine 1000 lira verilip gönderiliyor. Hiçbir sosyal güvencesi yok, bu şekilde eziliyor. HAK-İŞ buna müdahale etti. 'Bundan sonra ev işçileri de kanun kapsamına alınmalı.' diye bir örgütlemeye başladık. Şu anda 130 bin ev işçisini üye yapmışız. Yarın bunları kanun mevzuatına alacağız. Belki bizim iş kolumuza girmeyecek ama HAK-İŞ Türkiye'de kanayan bir yarıya daha parmak basmış olacak."

Özdemir, belediye şirketlerinde çalışan işçilerin 52 günlük ilave ikramiye alması, kamu işçilerinin vergilerinin yüzde 10-15 ile sınırlandırılması, KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsleri) çalışanlarına kadro verilmesi, emekli maaşları, ev işçileri konularında yeni kazanımlar için sendikal mücadeleyi sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise mesai arkadaşlarıyla gurur duyduğunu söyledi.

Çorum Belediyesinin Türkiye'de en çok konuşulan birkaç belediyeden biri olduğunu anlatan Aşgın, "Başka illere ve ülkelere gittiğim zaman mutlaka bir şekilde Çorum, geçmişten farklı olarak hep güzelliklerle, başarılarla gündeme geliyor. Çorum denildiğinde artık birlik, beraberlik, kardeşlik, huzur iklimi akla geliyor. Gittiğimde tanıyanlar tanıyor, tanımayanlar ise 'Çorum' dediğimizde yüzlerinde tebessüm oluşuyor. İnsanların yüzünde tebessüm oluşturabilmişsek bu hepimizin başarısıdır. Başarılarınızdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Kamu ya da özel bankaya hiçbir borcumuz kalmadı"

Belediyecilikte mali disiplinin önemli olduğunun altını çizen Aşgın, şunları kaydetti:

"Geldiğimizde bütçesinin 3 katı borcu olan bir belediyeden, geçtiğimiz hafta itibarıyla müjdeyi sizlerle paylaşıyorum. İller Bankası hizmet sözleşmeleri dışında herhangi kamu ya da özel bankaya hiçbir borcumuz kalmadı. Rabb'ime hamd ediyorum, şükrediyorum. Bu kadar sorunun, sıkıntının olduğu, mali yönden birçok sıkıntıların olduğu dönemde 'hiçbir bankaya bir kuruş borcumuz kalmamıştır' ifadesi bizim için gurur vesilesidir. Bunu Allah'ın izniyle hep birlikte başardık."

Mali disipline rağmen belediyecilik hizmetlerini de sürdürdüklerini vurgulayan Aşgın, "2 bin 700'e yakın işçi ve memurumuz var. Memuruyla, işçisiyle, sendikamızla el ele, gönül gönüle en güzel hizmetleri birlikte yapıyoruz. Bizde iş aşkla yapılır." dedi.

Mevcut Şube Başkanı Mustafa Köroğlu'nun aday olmadığı, tek liste halinde yapılan Hizmet-İş Sendikası Çorum Şubesi 3. Olağan Genel Kurulu'nda şube başkanlığına Mustafa Şahin seçildi.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan
