Bakan Uraloğlu: Delice-Çorum hızlı tren hattında yüzde 13,75 ilerleme sağlandı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum- Samsun hızlı demir yolu projesinin Kırıkkale (Delice)-Çorum etabında hat genelinde yüzde 13,75, altyapıda yüzde 16,97 fiziki ilerleme kaydettiklerini bildirdi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum- Samsun hızlı demir yolu projesinin Delice-Çorum etabında yürütülen çalışmaları, Sungurlu şantiyesinde inceledi. Saha incelemesi öncesinde gerçekleştirilen değerlendirme ve brifing toplantısına Çorum Valisi Ali Çalgan, TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal ve AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç katıldı. Bakan Uraloğlu, "293 kilometrelik Ankara-Kırıkkale-Çorum- Samsun hızlı demir yolu projesinin 120 kilometrelik kısmını oluşturan Kırıkkale-Çorum etabını, saatte 200 kilometre hıza uygun şekilde projelendirdik. Yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Proje tamamlandığında Çorum'a ilk kez demir yolu bağlantısı sağlanacak" ifadelerini kullandı.

'SAHADA 3 BİN PERSONEL ÇALIŞIYOR'

14 Haziran'da temeli atılan ve TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projede çalışmaların kesintisiz devam ettiğini kaydeden Uraloğlu, "Delice-Çorum etabında 3 bin personelimiz sahada 7/24 görev yapıyor. 6 köprü, 7 tünel, 2 aç-kapa tünel, 2 menfez, üst ve alt geçitlerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kazı çalışmalarında yüzde 72,4 ilerleme sağladık. Hat genelinde ise yüzde 13,75 fiziki ilerleme sağlarken, altyapıda yüzde 16,97 fiziki ilerleme kaydettik" dedi.

'ANKARA-SAMSUN ARASI 2,5 SAATE DÜŞECEK'

293 kilometrelik Ankara-Kırıkkale-Çorum- Samsun hızlı demir yolu projesinin tamamlanmasıyla hem bölgenin ulaşım altyapısının güçleneceğini hem de lojistik kapasitesinin artacağını belirten Bakan Uraloğlu, Ankara-Çorum arası yolculuk süresinin 1 saat 20 dakikaya, Ankara- Samsun arası yolculuk süresinin ise yaklaşık 2,5 saate düşeceğini belirtti. Hızlı tren hattının yalnızca İç Anadolu ile Karadeniz'i bağlamakla kalmayacağını, aynı zamanda uluslararası lojistik entegrasyona hizmet edeceğini vurgulayan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara-Kırıkkale-Çorum- Samsun hattı, ilerleyen aşamalarda yapımı planlanan Delice-Kırşehir-Aksaray hızlı demir yolu hattı ile birleşerek, doğu batı ve kuzey-güney koridorlarının bir bütün olarak çalışmasını sağlayacak. Bu nedenle projemiz, Türkiye'nin hem Orta Koridor'da hem de Kalkınma Yolu Projesi'nde etkinliğini artırmak için kritik bir role sahip. Bu proje, Karadeniz havzası ve Samsun Limanı'nın, Akdeniz havzası, İskenderun ve Mersin Limanları ile bağlantısını sağlayarak kuzey-güney koridorunu güçlendirecek, böylece Karadeniz ve Akdeniz limanları arasındaki intermodal ulaşım ağını tamamlayacak. Hattımız, kara yollarındaki ağır trafik yükünün demir yolları ile dengelenmesi, lojistik maliyetlerin azaltılması ve taşımacılığın sürdürülebilir hale getirilmesi açısından stratejik önem taşıyor."