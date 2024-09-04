Hırvatistan Başbakanı Bosna Hersek'i ziyaret etti

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'yı ziyaret eden Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, ülkesinin Bosna Hersek'in Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinde destek olmaya devam edeceğini belirtti.

Resmi ziyaret için Saraybosna'ya gelen Plenkovic'i, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo karşıladı.

Heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Plenkovic, Hırvatistan'da 17 Nisan'da yapılan genel seçimin ardından yeni kurulan hükümetin başbakanı olarak ilk yurt dışı ziyaretini Bosna Hersek'e yaptığını hatırlattı.

İki ülke arasındaki ilişkilere önem verdiklerine dair bir mesaj vermek istediklerini aktaran Plenkovic, ilişkileri daha iyi noktalara taşıma arzusunda olduklarını da belirtti.

AB Konseyi'nin Bosna Hersek'in birliğe üye olması yönünde katılım müzakerelerini başlatma kararının büyük bir adım olduğunu dile getiren Plenkovic, "Bosna Hersek'in Avrupa yolunda güçlü bir destekçisi olmak istiyoruz. Katılım müzakereleri olumlu bir adım ve reform sürecinin başlangıcını temsil ettiğini düşünüyorum. Birçok Hırvat uzman, bilgi ve deneyimleriyle müzakere sürecinde Bosna Hersek'teki meslektaşlarına destek verecek." dedi.

İki ülke arasında ticaretin sürekli geliştiğini kaydeden Plenkovic, 2024 yılı sonunda ikili ticaret hacminin 3,8 milyar avro olmasını beklediklerini söyledi.

Plenkovic, Bosna Hersek'teki seçim yasası reformunun tüm kurumların "düzgün" işlemesi için kilit önemde olduğunu sözlerine ekledi.

Kristo'dan Hırvatistan'ın AB desteği için teşekkür

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Kristo ise AB'ye üyelik için Plenkovic ve hükümetinin kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Plenkovic ile yaptıkları görüşmede Bosna Hersek'teki güncel durum hakkında konuştuklarını dile getiren Kristo, şöyle konuştu:

"Bosna Hersek makamları AB üyelik yolunda üstlenilen yükümlülükleri yerine getirmek için güçlü bir şekilde çalışmaya ve siyasi düzeyde görüşmeler yapmaya devam ediyor."

Hırvatistan ve Bosna Hersek arasında yapılması planlanan birçok projenin de toplantı gündemlerinde yer aldığını aktaran Kristo, "Bosna Hersek ve Hırvatistan arasında Avrupa ortaklığına dair devletler arası bir anlaşmayı da onayladık" dedi.

Plenkovic'in viyadük açılışına katılımı eleştirildi

Bu arada, Plenkovic'in Bosna Hersek ziyareti kapsamında yapımında Hırvatistan'ın katkısı olmayan ve ülkenin güneyindeki otoyolun bağlantısı olarak inşa edilen 980 metre uzunluğundaki "Hersek" isimli viyadüğün açılışına "onur konuğu" olarak katılacak olması dikkati çekti.

Bosna Hersek medyası, Plenkovic'in, Bosna Hersek'te finansına Avrupa Yatırım Bankası'nın (EIB) destek verdiği viyadüğün akşam saatlerinde düzenlenecek açılışına "onur konuğu" olarak katılacağını belirtti.

Plenkovic'in, Hırvatistan'ın inşasına "hiçbir şekilde" katkı sağlamadığı viyadüğün açılışına katılmasını eleştiren yerel medya, bu durumun "siyasi" olabileceğini savundu.

Basın toplantısında hakkındaki eleştirilere de değinen Plenkovic, "Açılışa katılmamdaki amaç tebrik ve gözlemdir. Neticede söz konusu viyadüğü beraber kullanacağız. Birileri bundan rahatsız olduysa onun adına üzgünüm." değerlendirmesinde bulundu.