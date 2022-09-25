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Hindistan'ın G20 başkanlığında gündemi ekonomi, gıda ve enerji güvenliği olacak

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Hindistan'ın G20 başkanlığında gündemi ekonomi, gıda ve enerji güvenliği olacak

BİRLEŞMİŞ Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ülkesinin yıl başında devralacağı G20 dönem başkanlığında, zayıf ekonomilerin büyüyen borçları, ekonomik genişleme, gıda ve enerji güvenliği, çevre ve çok taraflı finans kurumlarındaki reform sürecinin gündemlerinde olacağını belirtti.

BİRLEŞMİŞ Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ülkesinin yıl başında devralacağı G20 dönem başkanlığında, zayıf ekonomilerin büyüyen borçları, ekonomik genişleme, gıda ve enerji güvenliği, çevre ve çok taraflı finans kurumlarındaki reform sürecinin gündemlerinde olacağını belirtti.

Jaishankar, New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantıları kapsamında genel kurula hitap etti.

Hindistan'ın yıl başında G20 dönem başkanlığını devralacağına işaret eden Jaishankar, "Hindistan'ın yaklaşımı ortak saygıya dayalı olacaktır." dedi.

Bakan Jaishankar, Hindistan'ın gündeminde zayıf ekonomilerin büyüyen borçları, ekonomik genişleme, gıda ve enerji güvenliği, çevre ve çok taraflı finans kurumlarındaki reform sürecinin olacağını dile getirdi.

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Jaishankar, "Ukrayna'daki çatışma büyüdükçe, bize hangi tarafta olduğumuz sıklıkla soruluyor. Cevabımız her seferinde açık ve net. Hindistan, barışın tarafındadır ve burada kararlı bir şekilde durmayı da sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Subrahmanyam Jaishankar, çatışmaların çözümü için yapıcı diyalog, diplomasi ve çözüm için eylem çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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