Hindistan'ın 77'nci Cumhuriyet Bayramı İstanbul'da kutlandı

Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunca 77'nci Cumhuriyet Günü dolayısıyla İstanbul'da resepsiyon düzenlendi.

Bir otelde gerçekleştirilen resepsiyona, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Muktesh Pardeshi, Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu Shri Mijito Vinito, Türkiye'deki yabancı misyon temsilcileri ve iş dünyası temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Program, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Burada konuşan Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Pardeshi, Hindistan'ın 1947'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana önemli bir mesafe katettiğini söyledi.

Hindistan'ın küresel büyümenin önemli itici güçlerinden biri haline geldiğini vurgulayan Pardeshi, ülkesinin "devletler arası işbirliğine, çok taraflılığa ve herkes için ortak refaha bağlı, küresel meselelerde sorumlu bir paydaş" olduğunu ifade etti.

Türkiye ile ilişkilerin köklü bir geçmişe dayandığını dile getiren Pardeshi, "Anadolu ile yüzyıllara dayanan ilişkilerimiz var." dedi.

"Bugün Hindistan ve Türkiye, iki medeni ülke, iki büyük demokrasi, G20 üyesi ve kendi bölgelerinde etkili ülkeler olarak karşımıza çıkıyor." diyen Büyükelçi, ticaret, yatırım, kültür, turizm ve halklar arası temasların ikili ilişkilerin temel alanlarını oluşturduğunu söyledi.

Pardeshi, küresel zorluklara dikkati çekerek, türbülansın arttığı bir dönemde, işbirliğine, egemenliğe, güvenliğe ve toprak bütünlüğüne saygıya her zamankinden daha fazla ihtiyaçlarının olduğunu vurguladı.

"Türkler sıcakkanlı, açık fikirli ve keşfetmeye hevesli"

Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu Vinito da Hindistan'ın bağımsızlığının temelinde demokratik değerlerin yer aldığını belirterek, ülkesinin bu idealler doğrultusunda ilerlemeyi sürdürdüğünü söyledi.

Hindistan'ın bugün dünyanın en hızlı büyüyen büyük ekonomisi olduğunu vurgulayan Vinito, ülkesinin küresel ekonominin önemli bir büyüme motoru olma yolunda ilerlediğini ifade etti.

Vinito, Hindistan'ın yaklaşımının "ilerlemenin tüm insanlığa fayda sağlaması" ilkesine dayandığını belirterek, ülkesinin çok taraflılık ve küresel işbirliğine verdiği öneme dikkati çekti.

Türkiye ile Hindistan arasındaki tarihsel bağlara da değinen Vinito, iki ülkenin "tarih, kültür, dil ve toplum açısından derin köklere" sahip olduğunu söyledi.

Vinito, Türk halkına ilişkin izlenimlerini aktararak, "Gittiğim her yerde, karşılaştığım her Türk bana umut ve vaat aşılıyor. Türkler sıcakkanlı, açık fikirli ve keşfetmeye hevesli." ifadelerini kullandı.

"Kişisel olarak ise ailem ve ben İstanbul'da yaşadığımız için çok şanslıyız." diyen Vinito, bu şehrin her yaş grubundan insana sunacak bir şeylerinin olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından dans gösterisi gerçekleştirildi.