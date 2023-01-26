Hindistan'ın 74. Cumhuriyet Günü resepsiyonu Ankara'da düzenlendi

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye ve Hindistan'ın ticaret, yatırım, turizm ve teknoloji gibi çeşitli alanlarda ikili işbirliği potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirtti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye ve Hindistan'ın ticaret, yatırım, turizm ve teknoloji gibi çeşitli alanlarda ikili işbirliği potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirtti.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğince bir otelde Hindistan'ın 74. Cumhuriyet Günü resepsiyonu gerçekleştirildi.

Resepsiyona Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul'un yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, büyükelçiler, diplomatik misyon mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Turagay, burada yaptığı konuşmada, Hindistan'ın, uluslararası ekonomi ve jeopolitik arenada son yıllarda istikrarlı bir şekilde yükselen bir güç olduğunu belirterek, "Türkiye ve Hindistan'ın ticaret, yatırım, turizm ve teknoloji gibi çeşitli alanlarda ikili işbirliği potansiyelinin çok yüksek olduğuna inanıyorum." dedi.

Türkiye ve Hindistan'ın bölgesel olarak güçlü bir üretim üssü ve tüketim malları için hızla büyüyen pazarları olduğunu vurgulayan Turagay, "Son yıllarda ülkelerimiz arasındaki ticaret hacminin önemli oranlarda arttığını görüyoruz. 2020'de 5,7 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2022 yılında 2,1 kat artarak 12,3 milyar dolara ulaşmıştır. Ancak, bu rakamların ülkelerimiz arasındaki gerçek potansiyeli yansıttığını düşünmüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Turagay, Hindistan'ın özellikle bilişim teknolojilerinde önde gelen ülkelerden bir tanesi olduğunu belirterek, gelecek yıllarda 3. en büyük ekonomi olacağını ifade etti.

Öte yandan iki ülke arasındaki işbirliğinin sadece ticaretle sınırlı kalmamasını, yatırımlar başta olmak üzere farklı alanlara da yayılmasını istediklerini kaydeden Turagay, Türk ve Hint yatırımcıları daha fazla bir araya getirmeye ve iş fırsatlarını gerçekten daha etkin bir şekilde tartışmaya teşvik eden platformlar ve organizasyonlar geliştirmeye odaklanmaları gerektiğine işaret etti.

Turagay, "Türkiye ile Hindistan arasında güçlenen ekonomik bağların ülkelerimize refah ve büyüme getireceğine inanıyorum. Ülkelerimiz arasında işbirliğinin devamıyla birlikte çok daha büyük işler başarabileceğimizden eminim." dedi.

Hindistan'ın ulusal bayramını tebrik eden Turagay, Türkiye-Hindistan ilişkilerinin her boyutta güçlenmesi dileğinde bulundu.

Ticaret hacmini ikiye katlamak için çok güçlü bir ortak istek bulunuyor

Büyükelçi Paul ise Hindistan'ın, en hızlı büyüyen büyük ekonomiler arasında yer aldığını ve uluslararası toplumun sorumluluk sahibi bir üyesi olduğunu belirterek, ülkesinin G-20 dönem başkanlığını "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" temasıyla yürüttüğünü söyledi.

Paul, "Dünya G-20'ye umutla bakıyor. Hindistan'ın başkanlığının kapsayıcı, iddialı, kararlı ve eylem odaklı olacağına dair tüm dünyaya güvence veriyoruz." diye konuştu.

Türkiye ve Hindistan'ın derin tarihsel ve kültürel bağlara sahip olduğunu vurgulayan Paul, "Bugün mevcut uluslararası ortamda hatırı sayılır bir konuma ve zengin çeşitliliğe sahip iki demokrasiyiz. Yıllık ikili ticaretimiz şu anda 12 milyar ABD dolarının üzerinde. İki ülkenin ekonomilerinin büyüklüğü ve yapısı göz önüne alındığında, bunu ikiye katlamak ve bunu kısa zamanda gerçekleştirmek için çok güçlü bir ortak istek bulunmaktadır. Karşılıklı yatırımları artırmak için benzer duygular içerisindeyiz." değerlendirmesini yaptı.

Büyükelçi Paul, iki ülke liderlerinin bir süre önce Semerkant'ta ve dışişleri bakanlarının da New York'ta bir araya geldiğini hatırlattı.

Paul, "Karşılıklı anlayış yoluyla çok daha kapsamlı ikili ilişkiler geliştirmek için olanaklarımız mevcut. 21. yüzyılda güçlü ortaklar olarak tam potansiyelimizi birlikte gerçekleştirmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Hindistan'ın 74. Cumhuriyet Günü'ne özel pasta kesildi ve Bollywood dans gösterisi sergilendi.