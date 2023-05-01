Hindistan'da Şiddetli Yağışlar Etkisini Sürdürüyor

Hindistan'ın Bengaluru kentinde suyla kaplı yolda yürümeye çalışan insanlar, 29 Nisan 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)
BENGALURU, 1 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'da Nisan yağmurları nemden kurtulmak için uzun zamandır beklenen serinliği de beraberinde getirdi.
Ülkenin güneyindeki Karnataka eyaletinde etkili olan şiddetli yaz yağmuru, bulutlu gökyüzü, serin rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağışların sıcaklıkları belirgin şekilde düşürmesiyle Bengaluru halkı bunaltıcı sıcaktan kurtuldu.
Hindistan'ın Bengaluru kentinde suyla kaplı yolda ilerlemeye çalışan araçlar, 29 Nisan 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)
Hindistan'ın Bengaluru kentinde suyla kaplı yolda ilerlemeye çalışan araçlar, 29 Nisan 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)
Hindistan'ın Bengaluru kentinde suyla kaplı yolda ilerlemeye çalışan araçlar, 29 Nisan 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)
Hindistan'ın Bengaluru kentinde suyla kaplı yolda yürümeye çalışan insanlar, 29 Nisan 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)
Hindistan'ın Bengaluru kentinde suyla kaplı yolda ilerlemeye çalışan araçlar, 29 Nisan 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)
Hindistan'ın Bengaluru kentinde suyla kaplı yolda yürümeye çalışan insanlar, 29 Nisan 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)