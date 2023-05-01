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Hindistan'da Şiddetli Yağışlar Etkisini Sürdürüyor

Hindistan'da Şiddetli Yağışlar Etkisini Sürdürüyor

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BENGALURU, 1 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'da Nisan yağmurları nemden kurtulmak için uzun zamandır beklenen serinliği de beraberinde getirdi.

Hindistan'da Şiddetli Yağışlar Etkisini SürdürüyorHindistan'ın Bengaluru kentinde suyla kaplı yolda yürümeye çalışan  insanlar, 29 Nisan 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

BENGALURU, 1 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'da Nisan yağmurları nemden kurtulmak için uzun zamandır beklenen serinliği de beraberinde getirdi.

Ülkenin güneyindeki Karnataka eyaletinde etkili olan şiddetli yaz yağmuru, bulutlu gökyüzü, serin rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağışların sıcaklıkları belirgin şekilde düşürmesiyle Bengaluru halkı bunaltıcı sıcaktan kurtuldu.

Hindistan'da Şiddetli Yağışlar Etkisini SürdürüyorHindistan'ın Bengaluru kentinde suyla kaplı yolda ilerlemeye çalışan araçlar, 29 Nisan 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Hindistan'da Şiddetli Yağışlar Etkisini SürdürüyorHindistan'ın Bengaluru kentinde suyla kaplı yolda ilerlemeye çalışan araçlar, 29 Nisan 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Hindistan'da Şiddetli Yağışlar Etkisini SürdürüyorHindistan'ın Bengaluru kentinde suyla kaplı yolda ilerlemeye çalışan araçlar, 29 Nisan 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Hindistan'da Şiddetli Yağışlar Etkisini SürdürüyorHindistan'ın Bengaluru kentinde suyla kaplı yolda yürümeye çalışan insanlar, 29 Nisan 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Hindistan'da Şiddetli Yağışlar Etkisini SürdürüyorHindistan'ın Bengaluru kentinde suyla kaplı yolda ilerlemeye çalışan araçlar, 29 Nisan 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Hindistan'da Şiddetli Yağışlar Etkisini SürdürüyorHindistan'ın Bengaluru kentinde suyla kaplı yolda yürümeye çalışan insanlar, 29 Nisan 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Bangalore 1 Mayıs India Güncel Haberler

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