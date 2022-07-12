Hindistan'da Muson Yağmurlarının Ardından Sular Altında Kalan Caddeler - Haberler

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Hindistan'da Muson Yağmurlarının Ardından Sular Altında Kalan Caddeler

Xinhua - Güncel
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Hindistan'da Muson Yağmurlarının Ardından Sular Altında Kalan Caddeler

YENİ DELHİ, 12 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'i etkisi altına alan şiddetli muson yağmurları, su birikintileri ve taşkınları beraberinde getirdi.

YENİ DELHİ, 12 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'i etkisi altına alan şiddetli muson yağmurları, su birikintileri ve taşkınları beraberinde getirdi.

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'de meydana gelen şiddetli muson yağmurlarının ardından suyla dolan bir caddede ilerleyen bir motosikletli, 11 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'de meydana gelen şiddetli muson yağmurlarının ardından suyla dolan bir caddede ilerleyen taşıtlar, 11 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'de meydana gelen şiddetli muson yağmurlarının ardından suyla dolan bir caddede yürüyen bir yaya, 11 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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