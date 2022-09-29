Hindistan'da bir yolcu vapurunun batması sonucu çok sayıda kişi kayboldu Güncel Haberler YENİ Hindistan'ın Assam eyaletinde bir yolcu vapuru battı, çok sayıda kişi kayboldu. YENİ Hindistan'ın Assam eyaletinde bir yolcu vapuru battı, çok sayıda kişi kayboldu. Yetkililer, eyalete bağlı Dhubri bölgesindeki Brahmaputra Nehri'nde yolcu taşıyan bir vapurun battığını duyurdu. Assam eyaleti Acil Yardım Dairesi İcra Kurulu Başkanı Gyanendra Dev Tripathi, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Vapurda 29 kişi vardı. Yolcuların çoğu kurtarılırken 5 ila 10 kişi hala kayıp." dedi. Tripathi, arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü kaydetti. Yerel basındaki haberlere göre, vapur nehirde incelemeler yapan kamu görevlilerini taşıyordu. Güncel Kaynak: AA / Nuri Aydın Brahmaputra Nehri Assam India Güncel Haberler

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