Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Slovakya Başbakanı Fico'nun silahlı saldırısını kınadı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun uğradığı silahlı saldırıyı şiddetle kınadı.

Modi, Fico'ya yönelik silahlı saldırıya ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Fico'nun silahlı saldırıya uğraması karşısında şaşkınlığa uğradığını belirten Modi, "Bu korkakça ve alçakça eylemi şiddetle kınıyor ve Başbakan Fico'ya acil şifalar diliyorum. Hindistan, Slovak halkıyla dayanışma içerisindedir." ifadelerini kullandı.

Slovakya Başbakanı Fico dün ülkesinin Handlova kasabasında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırıda yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.