Hidrojenle çalışan dört kişilik uçağın prototipi ilk uçuşunu tamamladı

1. Hidrojenle çalışan dört kişilik uçağın çeşitli görüntüleri

Dünyanın hidrojen içten yanmalı motora sahip ilk dört koltuklu uçağının prototipi Pazartesi günü Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletinin Shenyang şehrinde ilk uçuşunu tamamladı.

Uçuş, Shenyang'daki Faku Caihu Havalimanı'nda gerçekleştirildi.

Proje, Liaoning Genel Havacılık Akademisi baş bilim insanı ve Çin Mühendislik Akademisi üyesi Yang Fengtian tarafından yürütülüyor.

Yerli üretim temel bileşenlere sahip olan uçak prototipi, test sırasında motor gücünü 120 kilovata kadar kanıtlamış oldu.

Hidrojenle çalışan uçaklar neredeyse sıfır emisyon üreterek yeşil havacılığın ve alçak irtifa ekonomisinin gelişimine katkıda bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenyang'dan bildiriyor.

(XHTV)