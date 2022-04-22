Hicran'ı kaçırıp, zorla alıkoyan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Hicran'ı kaçırıp, zorla alıkoyan şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Muammer İrtem - Güncel
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Hicran'ı kaçırıp, zorla alıkoyan şüpheli tutuklandı

BURSA'da polis ekiplerince düzenlenen baskında, ailesinin bir televizyon programında Hicran Ö.'yü (19) kaçırıp, zorla alıkoyduğunu belirttiği şüpheli Yaşar Şahin (54), yakalanarak, gözaltına alındı.

BURSA'da polis ekiplerince düzenlenen baskında, ailesinin bir televizyon programında Hicran Ö.'yü (19) kaçırıp, zorla alıkoyduğunu belirttiği şüpheli Yaşar Şahin (54), yakalanarak, gözaltına alındı. Şahin, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bir kanalda yayınlanan televizyon programına çıkan Hicran Ö.'nün yakınları, Hicran Ö.'nün Yaşar Şahin tarafından zorla kaçırıldığı ve ölümle tehdit edildiğini söyledi. Bunun üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Hicran Ö.'nün program görevlilerinden 'beni kurtarın' şeklinde yardım istediğini tespit eden ekipler, Şahin'in adresini tespit etti. Hicran Ö.'nün alıkonulduğu Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'ndeki eve baskın yapan ekipler, Hicran Ö.'yü kurtardı. Yaşar Şahin ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Hicran Ö., emniyetteki ilk ifadesinde, Yaşar Şahin'in evden dışarıya çıktığı zamanlar kapıyı üzerine kilitlediğini ve tek başına dışarıya çıkmasına izin vermediğini söyledi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yaşar Şahin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Güncel

Yaşar Şahin, Bursa, Polis, Güncel, Haberler

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