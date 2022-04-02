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Heyelanla ilgili Düzce Valiliğinden açıklama

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Heyelanla ilgili Düzce Valiliğinden açıklama

- Düzce Valiliği, heyelan sebebiyle her iki yönde de trafiğe kapatılan Bolu Dağı Tüneli'nin yarın öğle saatlerinde yeniden açılmasının planlandığını açıkladı.

- Düzce Valiliği, heyelan sebebiyle her iki yönde de trafiğe kapatılan Bolu Dağı Tüneli'nin yarın öğle saatlerinde yeniden açılmasının planlandığını açıkladı.

Bolu Dağı Tüneli'nin çıkışında akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Toprağın yola kaymasının ardından trafik akışı her iki yönden de kapatıldı. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, yolu trafiğe açabilmek için çalışma başlattı.

Düzce Valiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle, trafik Ankara istikametinde Kaynaşlı'dan, İstanbul istikametinde Abant'tan D-100'e aktarılacaktır. Ekipler yol açma çalışmalara başlamışlardır. Yolun yarın öğle saatlerinde trafiğe açılması planlanmaktadır" ifadelerine yer verdi.

(Selçuk Akyol/İHA)

Heyelanla ilgili Düzce Valiliğinden açıklama

Heyelanla ilgili Düzce Valiliğinden açıklama

Heyelanla ilgili Düzce Valiliğinden açıklama

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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