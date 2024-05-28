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Hermos Elçilikler Futbol Ligi Ankara'da Başlıyor

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Hermos Elçilikler Futbol Ligi, Ankara'da oynanacak maçlarla başlıyor. Türkiye, ABD, İngiltere, Katar, Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Kongo, Suudi Arabistan, Gine, Nijerya, Sudan, Senegal ve Tanzanya takımlarının mücadele edeceği lig, 1 Haziran Cumartesi günü başlayacak. Çeyrek final maçları 26 Haziran Çarşamba, yarı final karşılaşmaları 29 Haziran Cumartesi, final mücadelesi ve kupa töreni ise 30 Haziran Pazar günü yapılacak.

Hermos Elçilikler Futbol Ligi'nde maçlar Ankara'da oynanacak.

Ligde Türkiye, ABD, İngiltere, Katar, Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Kongo, Suudi Arabistan, Gine, Nijerya, Sudan, Senegal ve Tanzanya mücadele edecek.

Maçların Gölbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanacağı lig, 1 Haziran Cumartesi günü başlayacak.

Organizasyonda çeyrek final maçları 26 Haziran Çarşamba, yarı final karşılaşmaları 29 Haziran Cumartesi, final mücadelesi ve kupa töreni ise 30 Haziran Pazar günü yapılacak.

Kaynak: AA / Güncel

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