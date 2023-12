Her gün yollarını gözlüyorlar Akademisyenlerden sokak hayvanlarına şefkat eli Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsünde yaşamlarını sürdüren sokak hayvanlarının en büyük destekçilerinden olan Prof. Dr. Çiğdem Kader ve Doç. Dr.

YOZGAT - Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsünde yaşamlarını sürdüren sokak hayvanlarının en büyük destekçilerinden olan Prof. Dr. Çiğdem Kader ve Doç. Dr. Esra Gedik, akademik çalışmalarının yanı sıra sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde gönüllü olarak hayvanların beslenme ve bakımlarını yapıp tedavilerini de üstleniyorlar.

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Gedik, 2015 yılında üniversite bünyesinde, öğrencilerin sokak hayvanları ile uyum içinde yaşamalarına örnek teşkil edecek Doğa Dostu Kampüs Projesi'ni hayata geçirdi. Akademik çalışmaların yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarını da yürüten Gedik, proje çerçevesinde öğrencileri ile birlikte kampüste barınan 10 kadar köpeğin beslenmesinden, bakımına ve sağlık kontrollerine kadar her türlü ihtiyacını karşılıyor. Gedik, toplumda hayvan sevgisinin artmasını ve bu konuda farkındalık oluşmasını amaçlıyor. Doğa Dostu Kampüs Projesi'ni duyan Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Kader de, Doç. Dr. Esra Gedik'e bu sosyal sorumluluk çalışmasında eşlik ederek sokak hayvanlarına şefkat eli uzatıyor.

Her gün kendi araçlarıyla kampüs alanındaki sokak hayvanlarının beslenmesini yapan akademisyenler Kader ve Gedik, bunun yanı sıra hayvanların tırnak ve tüy bakımlarını özenle yapıyor. Hayvanların iç ve dış parazitlerini yapan Kader ve Gedik, aşı ve kısırlaştırma gibi klinik işlemlerde Yozgat Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünden destek alıyorlar. Kampüste yaşayan sokak hayvanları da, kendilerini beslemeye gelen akademisyenler Kader ve Gedik'i metrelerce uzaktan tanıyor ve her gün yolunu gözlüyor.

"13 yaşından beri sokak hayvanlarına yönelik çalışma yapıyorum"

Yaklaşık 13 yaşından itibaren sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalar yaptığını belirten Doç. Dr. Esra Gedik, 9 yıldır kampüste bulunan sokak hayvanlarının birçok ihtiyacını karşıladığını söyledi. Yaz kış demeden her gün hayvanların beslenmesini yapan Gedik, "Yaklaşık 13 yaşımdan itibaren sokak hayvanlarıyla ilgili gönüllü çalışmalar yapıyorum. Kampüsümüzde 2015 yılından itibaren Doğa Dostu Kampüs Projesi çerçevesinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Burada amacımız sadece sokak hayvanları değil. Kampüste insanlar ve hayvanlar arasında dengeyi sağlayacak şekilde zaten belli başlı hayvanlar var. Kimse zor durumda kalmasın kampüste yaşayan hayvanlarımız zarar görmesin diye denge kurmak adına böyle bir proje yürütüyoruz" dedi.

"Kampüsteki hayvanların bakımlarını özenle yapıyoruz"

Kampüsteki hayvanların her türlü bakımını özenle yaptıklarını da söyleyen Gedik, "Günlük olarak hepsini besliyoruz. Rektör hocamın izniyle biz yemekhanedeki yemekleri alıyoruz. Böylece Sıfır Atık Projesine de destek oluyoruz. Kampüsün belli noktalarında besleme odakları var hayvanlarımızı orada besliyoruz. 2-3 ayda bir iç ve dış parazitlerini yaptırıyoruz. Çünkü önceliğimiz insan, herhangi bir şekilde insana zararı olmasın diye de yıllık aşılarını yaptırıyoruz. Bu noktada Yozgat Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Onlar her daim geliyorlar. Her yıl aşılarını yapıyorlar. Hayvanlar gündelik yaralanabiliyor sokakta yaşadığı için biz de enfeksiyon kapmamaları adına onların pansumanlarını yapıyoruz. Rabbimin rızası için hem de kampüsümüzdeki dengeyi sağlamak için bu hayvanlarla ilgileniyoruz. Herkesi özellikle soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının beslenebilmeleri ve ölümlerini engellemek için yiyecekleri, yemek artıklarını çöpe atmak yerine bir kaba koyup bir kenara koymalarını istiyoruz. Çok fazla yiyecek israf oluyor. Bir tanesinin karnı doysa, bir sessiz kula yardım ettiğiniz için öbür dünyada da bu dünyada da işleriniz rast gider" şeklinde konuştu.

"Tek istekleri sevilmek"

Sokak köpeklerini sahiplendirdiklerini de anlatan Gedik, kampüse aracıyla geldiğinde hayvanların artık kendisini tanıdığını da ifade ederek, "Sağ olsunlar bana eskortluk yapıyorlar, aracımı takip ediyorlar birlikte gidiyoruz onlarla. Onlarla ilgilendiğiniz için onlarda size şefkat gösteriyorlar, tek istedikleri zaten sevilmek" diye konuştu.

"Sokak hayvanlarının bizlere ihtiyacı var"

Bir yıl önce Doğa Dostu Kampüs Projesi'ni duyduğunu ve Doç. Dr. Esra Gedik'in yanında yer aldığını belirten Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Kader ise, "Uzun yıllardır üniversitemizde öğretim üyesi olarak görev yapıyorum son bir yıla kadar kampüs köpeklerimize bu kadar güzel bakıldığının farkında değildim. Esra Hocamın projesini takdirle karşılıyorum ve ona elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Bu farkındalık bende son bir yıldır oluştu, sokak köpeklerinin bizlerin yardımına çok ihtiyacı var. Öğrencilerimizi bilinçlendirmeye çalışıyorum. Çünkü insanlar yabancı olabiliyorlar, daha önce fobileri olabiliyor. Kampüste bulunan hayvanların sağlık bakımlarının ve kontrollerinin yapıldığını onların da sevgiye ve şefkate ihtiyaç duyduğunu üniversite hayatlarında onlara iyi birer arkadaş olabileceklerini öğrencilerimize anlatmaya çalışıyorum" dedi.