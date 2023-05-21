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Her gün Tortum Şelalesi eşliğinde Karacoğlan şiirleri okuyor

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Her gün Tortum Şelalesi eşliğinde Karacoğlan şiirleri okuyor Erzurum'un Uzundere İlçesinde bulunan dünyanın en büyük şelalelerinden biri olan Tortum Şelalesi manzarası eşliğinde Karacoğlan şiirleri okuyor.

Her gün Tortum Şelalesi eşliğinde Karacoğlan şiirleri okuyor

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere İlçesinde bulunan dünyanın en büyük şelalelerinden biri olan Tortum Şelalesi manzarası eşliğinde Karacoğlan şiirleri okuyor.

Erzurum'un Uzundere İlçesinde ikamet eden Ömer Faruk Özgelen, her gün tortum şelalesine giderek manzara ve şelale sesi eşliğinde Karacoğlan şiirleri okuyor. Özgelen "Doğa beni büyülüyor, coğrafyamız ölmeden önce görülebilecek yerler arasında yer alıyor. Unesco dünya mirasına aday bir şelalemiz var, bende doğanın tadını doyasıya çıkartırken bu güzel manzarayı şiirler ile süslüyor, sosyal medyada paylaşıp gurbetçi vatandaşlarımızın memleket ve doğa hasretini bir nebze dindirmiş oluyorum" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Taner Sarı - Güncel

Uzundere Erzurum Tortum Güncel Haberler

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