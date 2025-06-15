Hemofili Hastası Genç Arıcılıkta Başarı Hikayesi Yazıyor

Van'ın Gevaş ilçesinde devlet desteğinden faydalanarak 91 kovanla arıcılığa başlayan hemofili hastası 31 yaşındaki Fatih Can, 2 yılda kovan sayısını 150'ye çıkarmasına rağmen siparişlere yetişmekte zorlanıyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nden 2015'te mezun olan ve yüzde 80 engelli raporu bulunan Can, 2 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" projesine başvurdu.

Projesinin kabul edilmesiyle 91 arılı kovan desteği almaya hak kazanan Can, Gevaş ilçesine bağlı Kazanç Mahallesi'nde bal üretmeye başladı.

İlkbaharda zengin floraya sahip yaylalara bıraktığı kovanlardan elde ettiği balı, ildeki müşterilerine satan Can, işlerini büyüterek kovan sayısını da 150'ye çıkardı.

Kovanlardan yılda ortalama 1,5 ton bal alan Can, siparişlere yetişebilmek için kovan sayısını artırmayı hedefliyor.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Gevaş Kaymakamı Bayram Yıldız, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Bünyamin Hakan, devlet desteğiyle arıcılığa başlayan Can'ı ziyaret etti, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Can, AA muhabirine, engellilerin üretime katılmasının ve bunun devlet tarafından desteklenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Yıllar önce vücudundaki kanamaların durmaması ve morarmalar nedeniyle götürüldüğü hastanede hemofili teşhisinin konulduğunu belirten Can, "Rahatsızlığımdan dolayı başka işlerde çalışmam zor oluyordu. Yüzde 80 raporum var. Projeden haberim olunca başvurumu yaptım. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri engelim bulunduğu için daha çok yardımcı oldular. Projem kabul edildi. İşimi severek yapıyorum. Doğayla iç içe, temiz havada zaman geçiriyorum." dedi.

Can, doğal koşullarda katkısız bal üretip ailesini geçindirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Projem kabul edildikten sonra verilen destekle 91 arılı kovan aldım. Bölgemiz zengin bir floraya sahip. Güzel bir verim elde ediyorum. Kovan sayısını 150'ye çıkardım. İşimi büyütmeyi, kovan sayısını 500'e yükseltmeyi hedefliyorum. Bu yıl 2 ton bal elde etmeyi planlıyorum. Annemle yaşıyorum. 4 ağabeyim ve kız kardeşim Bursa'da yaşıyor. Geçimimizi ürettiğim katkısız bal ile sağlıyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bizi sürekli ziyaret ediyor. Her konuda yardımcı oluyorlar. Destek veren herkesten Allah razı olsun."

"Yılda 2 bin ton bal üretiyoruz"

AK Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu ise güzel bir başarı hikayesine tanıklık etmeninin sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi kapsamında Van'da 15 gence 1081 arılı kovan ve malzemenin hibe olarak verildiğini aktaran Türkmenoğlu, şöyle konuştu:

"Bu gençlerden biri de Fatih Can kardeşimiz. Hikayesini dinledik. Engelli olmasına rağmen üretimin bir halkasını oluşturuyor. Elde ettiği gelirle kentte bir katma değer sağlıyor. Tebrik ediyoruz. Üretim yapan gençlerimizin rol model olmasını ümit ediyor, tüketen değil üreten bir toplum olmak istiyoruz. İl olarak bal üretimde önemli potansiyele sahibiz. Kent genelinde 988 arıcı işletmesi ve 166 bin 937 arılı kovan mevcuttur. Yılda 2 bin ton bal üretiliyor. Türkiye'nin her yerine ilimizin katkısız balı gönderiliyor. Bölgemizde tarımın, hayvancılığın ve arıcılığın daha da gelişmesi için çalışmaya devam edeceğiz."