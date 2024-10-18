Üye Girişi
Haberler

7 bin liranın üzerindeki tahsilat ve ödemeler için banka zorunluluğu getirildi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 7 bin liranın üzerindeki tahsilat ve ödemelerin banka veya aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılmasını zorunlu hale getiren tebliği Resmi Gazete'de yayımladı. Mükellef olmayanlar da dahil olmak üzere tüm alıcıların bu düzenlemeye uyması gerekecek.

7 bin liranın üzerindeki tahsilat ve ödeme işlemlerinin banka veya aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunluluğu getirildi. Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle, 7 bin lirayı aşan her türlü tahsilat ve ödeme işlemlerinin banka ve finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunluluğu getirildi. Teblige göre; mükellef olmayanlar da tevsik zorunluluğu kapsamında olanlardan yapacakları alımlarına ilişkin 7 bin lirayı aşan tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapacak. Tevsik zorunluluğuna uymayan taraflara ayrı ayrı ceza uygulanacak.

BANKA ŞUBESİNE GİDEREK ÖDEME YAPILABİLECEK

7 bin liranın üzerindeki tahsilat ve ödemelerin, tahsilatı yapanın hesabına, bizzat aracı finansal kurumların şubelerine gidilerek ve işleme ait açıklamalara da yer verilerek gerçekleştirilmesi durumunda tevsik zorunluluğuna uyulmuş sayılacak. Herhangi bir banka hesabı veya kredi kartı bulunmayan bir kişinin satın aldığı mal veya hizmetin bedelini satıcının hesabının bulunduğu bankanın bir şubesine giderek, işleme ait açıklamalara yer vermek ve karşılığında banka dekontu almak suretiyle ödemeyi yerine getirmesi durumunda tevsik zorunluluğuna uyulmuş sayılacak ve ceza uygulanmayacak.

ALICI VE SATICIYA CEZA GELEBİLİR

Herhangi bir banka hesabı veya kredi kartı bulunmayan bir kişi 7 bin liranın üzerinde ürün satın alması durumunda, satıcı bu parayı elden alıp daha sonra kendi banka hesabına yatırırsa, bu durumda tevsik zorunluluğuna uyulmamış sayılacak ve hem alıcıya hem de satıcıya ayrı ayrı ceza uygulanacak.

7 bin liranın üzerindeki tahsilat ve ödemeler için banka zorunluluğu getirildi

7 bin liranın üzerindeki tahsilat ve ödemeler için banka zorunluluğu getirildi
Kaynak: ANKA / Güncel

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomi Finans Güncel Hukuk Banka

Aksaray-Ankara karayolunda yolcu otobüsü devrildi! 6 kişi öldü, 25 yaralı var

Aksaray-Ankara karayolunda yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

 İsrail ordusu paylaştı! İşte Sinvar'ın son anlarını gösterdiği iddia edilen drone görüntüleri

Yahya Sinvar'ın drone kamerasına yansıyan son anları

 Narin'i dere kenarına gömen Nevzat Bahtiyar'ın kızını kaçırıp hamile bırakmışlar

Narin cinayetinde ses getirecek yeni belge! Kızını kaçırıp hamile bırakmışlar
Rüzgarı tersine çeviren Köfteci Yusuf'a ikinci şok! İade başvuruları yağmaya başladı

Domuz skandalında rüzgarı tersine çeviren Köfteci Yusuf'a ikinci şok
500

Yorumlar (24)

ayaz ağa 27:

Banka sahiplerini nasıl daha çok zengin ederiz adlı çalışmayı izlediniz....

239
18
yanıtYanıtla
İsa Polat:

en son banka müdürleri kimin dugunune gitmislerdi

172
4
yanıtYanıtla
hakan birol:

Faizi indireceğiz dediler faizi yükseltmede rekor kırdılar sanki islami hassasiyetleri varmış gibi birde Nass dediler. Halkı bankalara macbur bırakıp banka patronlarını zengin ettiler. Ezilenler üzerine vergi yükleyip ezilenleri daha da ezdiler. Anladık ki bu çarkın içinde olanlarda onlardan oldu.

138
4
yanıtYanıtla
İsa Polat:

ne şimdi bu cuma cuma

93
2
yanıtYanıtla
Ahmet Çakır:

Dünyada bu ülke kadar vatandaşından vergi almaya ve ceza kesmeye istekli bir ülke daha yok.Bunların vergi anlayışı vatandaşı yolmakmış bunu anladık tekrardan.

85
3
yanıtYanıtla
erkan yüksel:

fiş kestirmem elden verırım kart kullanmak zorunda degılım ..her yaptıkları boşşş

58
4
yanıtYanıtla
Metin:

İşleri güçleri fakir fukaranın üzerimden sarayı finanse etmek.?

48
2
yanıtYanıtla
Mustafa Bilgin:

bankaları daha da zengin etmek icin elinden gelen yapılıyor

33
1
yanıtYanıtla
Mihlari:

tayyip işini bilir...

25
2
yanıtYanıtla
Türkkızı:

zaten 5 bin tl üzeri vardı neyin haberi bu

15
3
yanıtYanıtla
Tüm 24 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vural Çelik kimdir? Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı kaç yaşında öldü ve nereli? MEMUR FAZLA MESAİ ÜCRETİ NE KADAR? Memurların fazla mesai ücreti belli oldu mu? 6284 SAYILI KANUN MADDELERİ | 6284 sayılı kanun nedir, yürürlükte mi? Oğlak erkeği- Koç kadını burç uyumu | Oğlak erkeği- Koç kadını burç uyumu nedir? Oğlakla Koç iyi anlaşır mı? 18 Ekim hangi burç? 18 Ekim burç özellikleri neler? MÜGE ANLI CANLI YAYIN 18 EKİM | ATV canlı izle! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? 18 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 18 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Yahya Sinvar'ın son görüntüsü! Hamas lideri Yahya Sinvar nerede öldürüldü? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef 18 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.