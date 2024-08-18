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Maliye bir sektörü daha radarına aldı! 53 milyon lira ceza kesildi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, mobilya sektöründe kayıt dışı faaliyet gösteren firmaları radarına alırken bir ay boyunca üretimin yoğun olduğu 29 ilde eş zamanlı 17 bin 258 mükellef denetlendi, yaklaşık 53 milyon lira suistimal cezası verildi. Bu alandaki mücadelenin dozunu artıracaklarını vurgulayan Bakan Şimşek, "Çok kazanandan ve kayıt dışı olandan vergi almak için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında sektör bazlı saha denetimleri devam ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığınca ülke genelinde eş zamanlı sürdürülen denetimlerinde mobilya sektörüne odaklanıldı.

Bu kapsamda, bir ay boyunca mobilya imalatçıları ve imalata katkıda bulunan ilişkili sektörlerde saha denetimi yapıldı. Mobilyacıların imalatçı veya satıcı olarak örgütlendiği İstanbul'da MODOKO ve MASKO, Ankara'da da Siteler gibi yerler başta olmak üzere, üretimin yoğun olduğu 29 kentte faaliyette bulunan mükelleflere denetim gerçekleştirildi. Mobilyanın ham maddeden mamul aşamasına gelinceye kadar üretim zincirinde yer alan tüm sektörler denetim planına dahil edildi.

Bu kapsamda, ağaç ve orman ürünleri toptan satışı, ham mobilya imalatı, kesim, boya, vernik gibi fason iş yapanlar, hırdavatçılar, kumaş ve sünger gibi yardımcı ürünleri satanlar, avize, cam, aksesuar, halı, kilim, perde satışı yapanlarla toptan ve perakende mobilya satışı gerçekleştirenler denetlendi. Denetimlerde, kayıt dışı faaliyet, işletmeye ait olmayan POS cihazı kullanımı, IBAN aracılığıyla yapılan tahsilatlarda belge düzenlenmesi, başkasına ait banka hesapları üzerinden tahsilat yapılması, işletmede belge düzenine uyum, doğru KDV oranı uygulanması, kayıt dışı işçi çalıştırılması ile iş yeri kira bedelinin banka kanalıyla ödenmesi gibi hususlar kontrol edildi.

42,3 MİLYON LİRA HASILATIN KAYIT DIŞI BIRAKILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Buna göre, bir ay boyunca mobilya ve bağlantılı sektörlerde 17 bin 258 mükellef denetlendi ve yaklaşık 53 milyon lira suistimal cezası kesildi. Denetimlerde, 42,3 milyon lira hasılatın kayıt dışı bırakıldığı tespit edildi, 61 mükellefte KDV oranlarının uygulanmasına ilişkin uyumsuzluk bulundu. Ekipler, 4 bin 727 mükellefin başkasına ait IBAN'ı kullanarak tahsilat yaptığını, 61 mükellefin de işletmeye ait olmayan POS cihazı kullandığını tespit etti.

463 FİRMANIN MÜKELLEFİYET KAYDI YOK

Denetimlerde 463 iş yerinin mükellefiyet kaydı olmadan çalıştığı saptanırken 52 işçinin kayıt dışı çalıştığı görüldü ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirildi. Gelir İdaresi, iş yerlerinin giriş çıkışlarında sevkiyat yapan araçların gerekli belge düzenine uyup uymadığını da eş zamanlı kontrol etti. Kayıt dışı çalıştığı tespit edilen ve kayıt uyumsuzluğu bulunan firmalarda fiili envanter çalışması yapılarak, mal sayımı gerçekleştirildi. Ekiplerce yapılan tespitler tasnif edilerek gerekli vergi incelemelerine de başlandı.

"ÇALIŞMALAR TÜM MÜKELLEFLER KAYIT ALTINA ALININCAYA KADAR DEVAM EDECEK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya ilişkin değerlendirmesinde, gerekli denetim ve yoklama çalışmalarının tüm mükellefler kayıt altına alınıncaya kadar devam edeceğini, denetimlerin her sektörde artarak süreceğini söyledi. Bu alandaki mücadelenin dozunu artıracaklarını vurgulayan Şimşek, "Çok kazanandan ve kayıt dışı olandan vergi almak için ne gerekiyorsa yapacağız. Denetimlerimiz, sektörler kayıt dışı faaliyet gösterenlere odaklanıyor. 'Maliye mutlaka kapınızı çalacak' demiştik, başta kayıt dışı olanlar olmak üzere, çok kazanıp az vergi verenleri denetlemeye devam edeceğiz." dedi.

Şimşek, kayıt dışılıkla her alanda etkin yöntemlerle mücadele ettiklerine dikkati çekerek, dürüst mükelleflerin de her zaman yanında olduklarını vurguladı. Maliye ekiplerinin sürekli sahada olacağını dile getiren Şimşek, hedefin vergide adalet ve etkinlik olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomi Maliye ankara Hukuk Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

Demir Drink:

Bakanlık bir göz atsın suriye ve diğer yabancıların iş yerlerine. Adamlar ne fiş kesiyor ne vergi ödüyor. Niye acep?

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şahabettin Ayyıldız:

Bir günlük masraf bile değil

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Şeref Karasu:

Bunlar hep göstermelik, hep hikaye. Ceza kesmek önemli değil önemli olan tahsil etmek Mehmet Şimşek…

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Barış Anonim:

Bu şirketler vergi vermiyor, neden bunlara da ceza kesmiyorsunuz? Yapı Merkezi, Taşyapı, Limak, IC IÇTAŞ, TürkTelekom, Turkcell, Ülker, Getir, Zorlu Enerji, THY, Rönesans İnşaat, GDZ elektrik, EnerjiSA, Cargill, Anadolu Efes Biracılık, SİSAL, Hürriyet, CNN TÜRK

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Ufuktaki Umut:

bundan sonraki islemler noktasinda denetleme yapilmali, cunku gecmisteki islemler herkesin bilgisi ve musamahasi dahilinde yapilmistir. adama kalkip 5 yil geriye donuk inceleme yapmak adami batirmaktir, haa dersiniz ki bundan sonra musamaha gostermeyecegiz, gormezden gelmeyecegiz dersiniz bu olur

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Ali Kallukk:

bu cezayla denetleyenlerin masrafı bile çıkmaz bu kadar komik ceza olurmu ,sen denetlersin arkandan aynen kaldığı yerden devam ,öyle bir ceza vereceksinki inim inim inletecek

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Yıldırım YILDIZ:

Sanki bilinen birşey değil di . Kendinden olmayanları cezalandırma şekli gibi düşünmeye başladım şimdi , seçim sonucundan memnun olmadıkları için kendilerinde değil halkta hata arıyorlar sanki

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