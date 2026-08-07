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Bakan Şimşek Batman'da Açılışlara Katıldı

Bakan Şimşek Batman'da Açılışlara Katıldı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da millet bahçesi, sokak sağlıklaştırma projeleri ve İluh Parkı'nın ek bölümünün açılışını yaptı. Şimşek, bölgedeki hizmetleri överek Batman Çayı kenarında Central Park büyüklüğünde bir park yapılacağını müjdeledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da açılış törenlerine katıldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla kente gelen Bakan Şimşek, Gercüş ilçesinde yapımı tamamlanan millet bahçesi ile sokak sağlıklaştırma projelerinin açılış törenine katıldı.

Kurdele kesiminin ardından konuşan Şimşek, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Hem sokak iyileştirmesi, güzelleştirmesini hayata geçirmişler hem bir alanı vatandaşlarımızın da kullanacağı şekilde bir parka, millet bahçesine dönüştürmüşler. Bir de kent meydanı projesi var. Bu güzel hizmetlerden dolayı Valimizi, Belediye Başkan Vekilimizi ve bütün emeği geçenleri tebrik ediyorum. Güzel Gercüş'ümüze, Batman'ımıza ve hemşehrilerimize bu projeler hayırlı olsun." dedi.

Bakan Şimşek daha sonra yapımı devam eden kent meydanında incelemelerde bulundu.

Ardından kent merkezine geçen Şimşek, burada yapımı tamamlanan İluh Parkı'nın ek bölümünün açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan Şimşek, İluh Deresi'nin sadece ıslah edilmekle kalmadığını, aynı zamanda yaşam kalitesini artıran güzel mekanlar ve nefes alınacak alanlar oluşturulduğunu söyledi.

Batman'da son yıllarda "muazzam" bir hizmet fırtınasının yaşandığını dile getiren Şimşek, şöyle konuştu:

"Durmadan sürekli bir şekilde yeni yollar, ana arterler, parklar, alt ve üstyapı yapılıyor. Yani Batman Belediyesi, Batman Valiliği bir hizmet bürosuna dönüşmüş durumda. Zaten hepimizin maksadı milletimize, halkımıza hizmet etmektir. Çünkü siz değerli hemşehrilerimize hizmet, aynı zamanda Hakk'a hizmettir. Biz bu şiarla hep hareket ettik. Her geldiğimizde yeni eserler, her geldiğimizde daha büyük bir dönüşüm, bir çaba söz konusu. Ümit ediyorum hemşehrilerimiz de bunu canıgönülden takdir ediyorlardır. Burası yaklaşık 25 dönümlük bir park ama Batman Çayı kenarında 2 bin 500 dönümlük bir park yapılıyor, yani dünyanın en büyük parkları kadar büyüklükte. New York'taki Central Park, Londra'daki Hyde Park büyüklüğünde. Onun için ben bu hizmetleri takdir etmemiz gerektiğine inanıyorum."

Bakan Şimşek, açılışın ardından parkı gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Programlara, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, kurum ve siyasi parti temsilcileri ile belediye başkanları katıldı.

Kaynak: AA
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