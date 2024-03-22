Hayvancılıkta yaşanan sorunlar gündeme geldi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kızılca Köyünde hayvancılık ile uğraşan Ramazan Ünlü ile hayvancılıkta yaşanan sorunlar üzerine konuştu. Ramazan Ünlü, 13 yıl önce 20 büyükbaş hayvanla başladığı hayvancılık faaliyetine ilerleyen yıllarda hayvan varlığını 80'e kadar çıkardığını ifade etti. Ancak şu anda tekrar 25 hayvana kadar gerilediği bir durumla karşı karşıya kaldığını anlatan Ünlü, "Bu 13 yılın ardından başladığım noktaya döndüm" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, İstanbul'daki işinden emekli olduktan sonra baba toprağına dönerek hayvancılığa başlayan ve 13 yıldır Kızılca Köyünde hayvancılık yapan Ramazan Ünlü ile girdi maliyetlerinde yaşanan artış, üreticiden alınan süt fiyatının yetersizliği ve hayvancılık yapanların yaşadığı çeşitli sorunlar üzerine konuştu.

"SON DÖNEMDE HAYVAN VARLIĞI GİT GİDE AZALDI"

13 yıldır hayvancılıkla uğraşan Ramazan Ünlü, başlangıç sürecinde işlerin iyi gittiğini ve hayvan varlığını 75-80 büyükbaşa kadar çıkardığını anlattı. Ancak Bakan değişikliği ve politika değişikliği sonrasında düşük seyreden çiğ süt fiyatı ve yüksek yem fiyatlarının hayvancılığı zora soktuğunu belirterek, "Ben 20 hayvanla başlamıştım, sonunda 75-80 hayvana çıktı. Tüm üreticilerin üretimde çektiği sıkıntıları yaşadık. Bizim hayvancılık sektöründe de tarımda da olduğu gibi, gerekli desteği göremedik. Gerekli desteği göremediğimiz için de sürekli zarar ettik" dedi.

"GİRDİ MALİYETLERİ ZARAR ETTİRİYOR"

Gürer, mera hayvancılığının azalmasıyla birlikte üreticilerin hazır yeme yönelmek zorunda kalması ve bu durumun yem maliyetlerini artırarak işletme giderlerini arttırdığını vurguladı. Bunun sürdürülebilirlik açısından ek bir zorluk oluşturduğunu ve birçok küçük aile işletmelerinde ahır ve ağılların boşaldığını ifade etti. Ayrıca, hayvan varlığıyla ilgili verilerin tartışmalı olduğunu da söyledi.

Besici Ramazan Ünlü girdi fiyatlarıyla ilgili, "Bizim ürünlerimiz veya hayvanlarımız para etmiyor, ama girdi fiyatları hepsi yükseliyor; başta yem, mazot, elektrik. Yani sonuçta su, sulama yapıyoruz. Bunlar zarar ettiriyor. 50 kiloluk bir torba hayvan yem Son fiyat 600 lira" diye konuştu. Ünlü, bir miktar yem bitkisini de kendilerinin yetiştirdiğini ancak yem bitkisi yetiştirmenin dahi artık maliyetli olduğunu belirtti.

Mera hayvancılığının bittiğini ve hayvanlarını kapalı ortamda hazır yemle beslemek durumunda kaldıklarını belirten üretici, "Yem olmayınca yonca olmayınca silaj olmayınca, hayvanların et oranı da düşüyor. Bir inek günlük 3-4 torba süt yemi tüketiyor. Bir ineğin ortalama 12-13 kilo yem yemesi gerekiyor. Bu iş verimli olmaktan çıktı, gitgide zorlaştı. Hayvancılık, zor hale getirildi. Pancar küspesi bile normal pancardan pahalı, bu iş maliyetli bir iş" dedi.

KARKAS KESİM FİYATLARI İLLERE GÖRE DEĞİŞİM GÖSTERİYOR

Ramazan Ünlü, karkas kesim fiyatlarıyla ilgili olarak yaşadığı sorunu şu cümlelerle anlattı:

"Ankara'da karkas et kesim fiyatı 340 lira, büyükbaş hayvanın; bizim burada kesiyorlar, 280 liraya. Biz inek kestirdiğimiz zaman ya da kasaptan et aldığımız zaman hiç kimse şey demiyor ki, bu inek eti ucuz, kestik ucuz fiyata verelim demiyor ki, herkes dana fiyatında kesilmiş gibi satış yapıyorlar. Dolayısıyla, sadece biz değil, üreticiler değil, tüketiciler de bence zarar ediyor, mağdur oluyor. Bundan dolayı biz sürekli zarar ettik, arazi kendimizin olmasına rağmen."