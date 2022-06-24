Hayvan postu giyen dekan çöplükte dolaşarak savaşların etkisine dikkati çekti

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, giydiği hayvan postuyla şehir çöplüğünde dolaşarak savaşların yaşam üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkati çekti.

Çevresel sorunlar ve şiddet konularında farkındalık oluşturmak için sık sık çeşitli performanslar sergileyen Kavukçu, bu kez farklı bir çalışma yaptı.

Savaşların yaşam üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkati çekmek isteyen Kavukçu, "Şiddeti düşünmek, 12 kaotik sarmal" adlı performans sergiledi.

Şehir çöplüğüne giden ve hayvan postu giyen Kavukçu, burada ateş yakıp bir kazanda pişirdiği sakatatla köpekleri besledi, bölgede bir süre dolaştı.

Kavukçu, yaptığı açıklamada, yüzyıllardır Orda Doğu ve yurt çevresinde yaşanan olaylar ve savaşların, insanlar üzerinde tedavi edilemeyecek boyutta yaralar açtığını söyledi.

Günümüzde de benzer olayların yaşandığını ifade eden Kavukçu, "Büyük yaraların açılmaya devam ettiği bir süreç içerisindeyiz. Ben de bu bağlamda bir çalışma gerçekleştirmek istedim. Savaşın, kaosun hiç bitmediği süreç içerisinde bir dil oluşturmak ve bu dil üzerinden bir akım göndermeleri yapmayı amaçladım." diye konuştu.