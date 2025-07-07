Haydar Altıntaş Beypazarı'nda Esnafı Ziyaret Etti

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Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Beypazarı ilçesini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Ankara'nın Beypazarı ilçesini ziyaret etti.

Altıntaş, ziyarette partisinin Beypazarı İlçe Başkanı Enver Atak ile bir araya geldi.

Görüşmede ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Altıntaş, daha sonra esnafı gezdi.

Altıntaş, sohbet ettiği işletme sahiplerine "hayırlı işler" diledi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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