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Haydar Aliyev'in Vefatının 20. Yıldönümü Anıldı

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Azerbaycan'ın 3. Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, vefatının 20. yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı. Törende Haydar Aliyev Parkı'na çelenk ve karanfil bırakıldı. Azerbaycan ve Türk milli marşları okundu. Törene Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü ve Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri katıldı.

Yunus Emre YALÇIN / AZERBAYCAN'ın 3. Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev vefatının 20. yıldönümünde Azerbaycan Başkonsolosluğu ve İbn Haldun Üniversitesi'nin düzenlediği törenle anıldı. Sarıyer Kireçburnu'nda Haydar Aliyev Parkı'ndaki törende Haydar Aliyev anısına çelenk ve karanfil bırakıldı.

Azerbaycan'ın 3. Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ölümünün 20. yıldönümünde Kireçburnu'ndaki Haydar Aliyev parkında düzenlenen törenle anıldı.Törende Azerbaycan ve Türk milli marşları okundu. Törene Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, İbn-i Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, Türk Devletleri Teşkilatı tam ve gözlemci üyesi devletlerin İstanbul'daki diplomatik misyon şefleri, Türk devletleri teşkilatı temsilcileri, İbn Haldun Üniversitesi Rektör yardımcıları katıldı. Törenin ardından Haydar Aliyev Bursu'nun tanıtımı da yapıldı.

"HAYDAR ALİYEV'İN ATTIĞI ADIMLAR NETİCESİNDE GÜÇLÜ AZERBAYCANIMIZ VAR"

Azerbaycan Başkonsolosu Narmina Mustafayeva törende yaptığı konuşmada,  "Bugün burada Azerbaycan'ın ümummilli lideri, ulu önderimiz Haydar Aliyev'in vefatının 20. yıldönümünde onun aziz hatırasını yad etmek için toplandık. Kararları neticesinde doksanıncı yılların evvelinde Azerbaycan'ın iktidarına gelerek biz müstakilliğimizi kazandıktan sonra yüzleştiğimiz o çetinliklerden hem halkını, vatanını kurtararak onu istikrar, inkişaf ve refah yoluna koymuştu.Haydar Aliyev'in attığı adımlar neticesinde bugünkü güçlü müstakil, inkişaf etmiş devletimiz, Azerbaycan'ımız var. " dedi.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise, "Haydar Aliyev'in Türk toplumu için ayrı bir yeri var. Burası çok önemli bir yer. Şu anda bulunduğumuz yerin adı Boğazın kilidi. Boğazın kilidine iki dünya lideri bakıyor. Haydar Aliyev ve hemen yan tarafta Mustafa Kemal Atatürk. Dünya liderlerinin sevgili başkonsolosumuzun da söylediği gibi açtığı yolda yürümeyi bilmek önemli. O yolu yürümeyi bilmek için de öğrenmek ve öğretmek lazım." şeklinde konuştu.

Anma programının ardından Haydar Aliyev bursuyla ilgili bilgiler veren İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, "Mütevelli heyetimizle Türk Devletleri teşkilatına üye olan ve gözlemci statüsünde olan ülkelerde çok farklı üniversiteler ile yaklaşık 20'ye yakın üniversiteyle anlaşmalar imzaladık. Türk devletleri teşkilatına üye olan ve gözlemci olan ülkelerin öğrencilerine bu sene itibarıyla bir öğrenciyle başlayıp inşallah bunun sayısını ileride daha da artırırız. Bununla beraber ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin daha da somut olması yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bursumuzun maliyeti hem lisans hem lisansüstü öğrencilerini kapsamaktadır. İbn Haldun üniversitesi öğrenciler ini seçerken belirli bir kalite normlarına işaret ediyor ama biz özellikle Türk devletleri teşkilatı üye ve gözlemci ülkelerine özellikle bunun dağıtılması için burada rektör yardımcılarımız ve bölüm başkanlarımız da var. Aynı zamanda Haydar Aliyev araştırma merkezimizin müdürü de burada onlar da bu anlamda destek." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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