Hawaii'de Orman Yangınları: Altı Kişi Hayatını Kaybetti

Hawaii adası Maui'de devam eden orman yangınlarında altı kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Yangın yerleşim yerlerine sıçradı. Bir kasabanın büyük kısmının yangında tahribata uğradığı belirtiliyor.

Hawaii adası Maui’de devam eden orman yangınlarında altı kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Yangın yerleşim yerlerine sıçradı. Bir kasabanın büyük kısmının yangında tahribata uğradığı belirtiliyor.

Pasifik Okyanusu’ndaki kasırganın neden olduğu rüzgarlarla yangın şiddetini artırırken bölgede binlerce kişiye elektrik ve cep telefonu hizmeti de sağlanamıyor.

Maui’ye komşu, Hawaii adası olarak da bilinen Büyük Ada’nın birkaç farklı bölgesinde de yangınlar sürüyor.

Yetkililer arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ancak ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

Binlerce kişi adada oluşturulan sığınaklara götürülürken, çok sayıda yerleşim yeri tahliye edildi, yollar kapatıldı.

Çarşamba sabahı düzenlenen basın toplantısında eyaletin Vali Yardımcısı Sylvia Luke, “Barınaklarımız dolup taşıyor, kaynaklarımız zorlanıyor, yerel sakinler için elimizden geleni yapıyoruz," dedi.

Hawaii’nin ulaştırma sorumlusu Ed Sniffen'a göre, yaklaşık 4 bin ziyaretçi Maui'den ayrılmaya çalışıyor.

Bölgede 29 elektrik direği çöktü. Bu nedenle binlerce kişi cep telefonu hizmeti de alamıyor. Elektrik kesintilerini takip eden Poweroutages.us internet sitesine göre Hawaii eyaletinde 12 binden fazla kişi elektriksiz durumda.

Yetkililere göre hasarın ne kadar büyük olduğu henüz net değil.

Tahribatın büyük kısmı Maui adasındaki Lahaina kasabasında meydana geldi. Kasabanın bazı bölgeleri yangında ya tamamen yok oldu ya da ciddi hasar gördü.

Yetkililer şiddetli rüzgâr nedeniyle yangınlara havadan müdahalede zorlanıldığını söyledi.

Yerel halktan bir kişi, kasabada limanda demir almış teknelerin tamamının yanmakta olduğunu söyledi.