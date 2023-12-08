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Havza Yenilikçi Projeler Geliştirme Derneği İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

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Havza'da sosyal, ekolojik ve ekonomik alanlarda proje hazırlamak ve uygulamak amacıyla kurulan Havza Yenilikçi Projeler Geliştirme Derneği (PROGEL), ilk toplantısını gerçekleştirdi. Dernek, sürdürülebilir bir yaşam için bireylerde ve toplumda kültürel dönüşüme katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Havza'da sosyal, ekolojik ve ekonomik alanlarda proje hazırlamak ve uygulamak amacıyla kurulan Havza Yenilikçi Projeler Geliştirme Derneği (PROGEL), ilk toplantısını gerçekleştirdi.

İlçedeki bir tesiste derneğin kurucu başkanı Seyit Ahmet Dikmen, geçici yönetim kurulu üyeleri ve kurucu üyelerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü, görüş ve öneriler alındı.

Dikmen, derneğin kuruluş amacı doğrultusunda hızlı şekilde hareket etmesi için üyelerine proje hazırlama eğitimi verilmeye başlanacağını belirterek, "Konusunda yetişmiş kişileri bir araya getirmeye gayret ettiğimiz bir yapı oluşturmaya çalıştık. Amacımız, hazırlayacağımız projelerle yaşadığımız ilçemize değer katmak ve ilçenin her yönü ile kalkınmasına destek sunmak. En kısa sürede genel kurulumuzu gerçekleştirerek hızlı şekilde ilçemiz adına ses getirecek projelerimizi hayata geçireceğiz." dedi.

Derneğin sürdürülebilir bir yaşam için bireylerde ve toplumda kültürel dönüşüme katkı sağlamak, çağın karmaşık ve değişen sorunlarına sistematik ve bütüncül bakış açısı içeren yaratıcı çözüm önerileri sunmak, sosyal, ekolojik ve ekonomik sürdürülebilirlik için farkındalık artırmak, ilham vermek ve sürdürülebilir bir yaşamı desteklemeye katkı sağlamayı amaçladıklarını anlatan Dikmen, kalkınma ajansları ve Avrupa Birliği desteklerinden ilçenin aldığı payı artırmayı istediklerini kaydetti.

Derneğin geçici yönetim kurulu Mehmet Sarı, Selçuk Bolat, Anıl Kızılırmak, Ali Mısırlı, Nevin Küçükenez ve Şeyma Çaki'den oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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