Havza OSB'de Yeni Yatırım İçin Yer Tahsisi Yapıldı

Havza Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) mevcut bir yatırımcının üç yeni yer tahsis talebi onaylandı.

Havza Osb'de kenevir işleyecek, 39 bin metre kare alanda 30 bin metrekare kapalı alana sahip bir tesis kuran Uğur Balkuv AŞ.'nin talebi üzerine toplam 27 bin metrekarelik 3 parselin tahsisi yapıldı.

Triko ve dokuma üretimi üzerine faaliyet gösterecek olan firmanın yeni yatırımı için yapılan yer tahsis talepleri Havza Kaymakamlığında karşılıklı olarak atılan imzalar ile gerçekleştirildi.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar, Havza OSB Müdürü Hasbi Altuntaş ve Firma Yetkilisi Hasan Sağdan tarafından atılan imzalar ile 300 kişi istihdam sağlayacak olan yatırım için yer tahsisi yapıldı.

Ayvat, yeni yatırımın Havza OSB'ye, bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, "Havza OSB hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Bu büyüme ile doğru orantılı olarak yatırım için gelen talep sayısında da artış var. Kenevir tarımı bölgemizde yapılmakta. Üretilen kenevirin işleneceği sanayi tesisinin kurulması da önemli bir konu idi. Havza OSB'de kurulan tesis ile bölgede hem kenevir üretimi arttı hem de üretilen ham maddeyi işleyecek fabrikanın kurulması ile istihdama da katkı sağlandı." dedi.

Havza Belediye Başkanı Özdemir ise Havza OSB'nin gelişen ve büyüyen Havzanın lokomotifi olduğunu belirterek, "Havza OSB'mizin en büyük yatırımcılarından olan Uğur Balkuv ve ailesine OSB'de yeni yatırım kararları için teşekkür ediyorum. Tahsis edilecek olan 3 parselde yapılacak işletme ile 300 kişi istihdam edilecek. Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında hedefimiz olan istihdam ve istihdama bağlı göç sorununu çözmüş bir Havza için önemli bir adım daha atılmış oldu."

Havza TSO Başkanı Acar ise bir hayal olarak görünen Havza OSB'nın geldiği noktadan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından yapacak olan tesis kurulacak 3 parselin tahsisi atılan imzalar ile gerçekleştirildi.