Havza'da "Bağımlılıkla Mücadelede Dini Liderler Eğitim Semineri" başladı Havza'da düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadelede Dini Liderler Eğitim Semineri" başladı. Havza'da düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadelede Dini Liderler Eğitim Semineri" başladı. Samsun Valiliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve İl Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen seminere bağımlılığa karşı hizmetlerin sistematik şekilde yürütülmesinin sağlanması amacıyla Havza, Kavak, Ladik, Vezirköprü ve Asarcık ilçe müftülükleri bünyesinde görev yapan bağımlılık koordinatörlüğünde görevli 65 din görevlisi katılıyor. Havza Müftüsü Mehmet Nurlu, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde yaptığı konuşmada, din görevlilerinin her zaman halkın içinde olduğunu belirterek, "Bu avantajımızı kullanarak halkımıza daha rahat ulaşmaktayız. Bağımlılıkla mücadele kapsamında üzerimize düşeni yapmaktayız ve yapmaya devam edeceğiz." dedi. Konuşmaların ardından üç gün sürecek seminer başladı. AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Valiliği Kavak Havza Güncel Haberler

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