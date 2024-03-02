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Hava Sıcaklıkları Yükseliyor, Kuraklık Riski Artıyor

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İklim değişikliğinin en çok etkilediği illerden biri olan Kırıkkale'de kuraklık tehlikesi her geçen gün artıyor. Kırıkkale'de yükselen hava sıcaklıklarının 20 dereceye kadar çıkmasıyla birlikte kuraklık tehdidi de her geçen gün ağırlaşıyor.

Hava sıcaklıkları yükseliyor, kuraklık riski artıyor

KIRIKKALE - İklim değişiklinin en çok etkilediği illerden biri olan Kırıkkale'de kuraklık tehlikesi her geçen gün artıyor.

Kırıkkale'de yükselen hava sıcaklıklarının 20 dereceye kadar çıkmasıyla birlikte kuraklık tehdidi de her geçen gün ağırlaşıyor. En son Ocak ayının son haftasında yağan kar, Şubat ayında görülmedi. Vatandaşlar, Mart ayının ilk günlerinde yaz mevsimini aratmayan güzel havanın keyfini çıkardı.

Şehre bu sene kar yağmadığını ifade eden Talat Akbulut, havaların sıcak geçtiğini ve bir ay içerisinde de yağışların olmazsa gıda ürünlerinde pahalılık yaşanabileceğini aktardı.

Güzel havayı torunuyla birlikte parkta değerlendirdiğini anlatan Hikmet Pehlivanlı, havanın güzel etrafında cıvıl cıvıl olduğunu belirtti.

Beren Bayrakçı ise güzel havada arkadaşlarıyla birlikte dışarı oyun oynayabildiğini fakat kar yağmadığı içinde üzgün olduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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