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Reyhanlı'da bombalı saldırıların 11. yıl dönümünde anma programı düzenlendi

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı iki bombalı saldırının 11. yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 1 1 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı iki bombalı saldırının 11. yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

Reyhanlı Belediyesi önünde toplanan, aralarında saldırılarda yaşamını yitirenlerin yakınlarının da olduğu grup, 11 Mayıs Şehitler Anıtı'na kadar yürüdü.

Ellerinde saldırıda kaybettikleri yakınlarının fotoğrafını taşıyan katılımcılar, 11 Mayıs Şehitler Anıtı'nda saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı okudu.

Saldırılarda ölenlerin isimlerinin tek tek anons edildiği programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Reyhanlı Kaymakamı Yasin Öztürk, programda yaptığı konuşmada, 53 kişinin hayatını kaybettiği 11 Mayıs'ın aynı zamanda milletin birlik ve beraberliğinin hiçbir zaman bozulmayacağının bir göstergesi olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Reyhanlı halkı vatanseverliğiyle her zaman, her yerde, her şartta vatanına, milletine, bayrağına ve devletine sahip çıkmaya devam etmiş, vatan hainlerine geçit vermemiştir. Provokasyona gelmeyen, cesaretiyle ve metanetiyle devletinin yanında yer alan Reyhanlı halkı tüm Türkiye'ye örnek olmuştur."

Reyhanlı Belediye Başkanı Ahmet Salman Yumuşak da saldırılarda 11 yakınını kaybettiğini belirtti.

11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı ve saldırıda yaşamını yitiren Oğulcan Tuna'nın babası Ahmet Tuna, "Vatan uğruna bir 53 şehit daha veririz. Vatan ana, bayrak, namus demektir. Biz bunlar için canımızı veririz." ifadesini kullandı.

Programa, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, saldırılarda ölenlerin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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