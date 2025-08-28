Hatay'daki Tarihi Uzun Çarşı Geçici Prefabrik Dükkanlara Taşındı

Hatay'da tarihi Uzun Çarşı'daki yıkım ve restorasyon çalışmaları nedeniyle kendileri için yapılan prefabrik çarşıya taşınan esnaf, müşterilerini yeni dükkanlarında ağırlıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde merkez Antakya ilçesindeki tarihi çarşıda bazı iş yerleri ağır hasar aldı.

Depremlerde çok sayıda dükkanın yıkıldığı çarşıda, işletmeleri ayakta kalan ya da onarım çalışmalarını tamamlayan esnaftan bazıları ticari faaliyetlerine devam etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde kentte konutların yanı sıra depremde ağır hasar alan tarihi çarşının yeniden inşası için de çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda çarşıda ticari faaliyetlerini sürdüren esnafın mağduriyet yaşamaması için öncelikle Haraparası Mahallesi'nde 374 dükkandan oluşan geçici prefabrik çarşı oluşturuldu.

Buradaki çalışmaların tamamlanmasının ardından tarihi çarşıda faaliyetlerini sürdüren esnaf, kendileri için yapılan geçici prefabrik dükkanlara taşındı.

Gıdadan giyime kasaptan baharatçıya kadar çok sayıda esnaf müşterileriyle yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Esnaf geçici çarşıdan memnun

Uzun Çarşı Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Batı (51), AA muhabirine, yeni yapılan çarşıdan esnafın memnun olduğunu belirtti.

Yeni yerlerinde müşterilerini ağırlamaya başladıklarını anlatan Batı, "Çocukluğumun geçtiği Uzun Çarşı'dan geçtim. Oradan buruk ayrıldım ama olması gereken buydu. Devletimiz bizi mağdur etmedi ve bizi yeni çarşımıza taşıdı." diye konuştu.

Batı, geçici prefabrik çarşıda araç park yerlerinden çocuk parkına ve dinlenme alanlarına kadar her türlü imkanın bulunduğunu ve çok güzel olduğunu dile getirdi.

Tatlıcılık yapan Şahap Fansa da yeni çarşının yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Çarşıyı çok beğendiğini anlatan Fansa, "Çok güzel bir yer yapılmış. Bence burası Antakya'nın en güzel çarşısı oldu. Üstelik park sıkıntısı da yok, konum olarak çok iyi." dedi.

Butik işletmecisi Mehmet Haşim Ertürk (65), tarihi Uzun Çarşı'daki 67 yıllık dükkanın yeniden inşa çalışmaları kapsamında yıkıldığını dile getirdi. Geçici çarşıda ticari faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Ertürk, "Uzun Çarşı esnafının yüzde 90'ı yeni çarşıya geldi. Burası artık 'Uzun Çarşı' oldu. Çarşımıza herkesi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Çarşıda yöresel ürün satışı yapan Mehmet Hançer Gündüz de tarihi Uzun Çarşı'nın onun için sadece bir iş yeri değil yaşam alanı olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Uzun Çarşı'nın her taşında, sokağında anılarımız vardı. Oradan ayrıldığımız için çok üzüldük ama inşallah en kısa zamanda çarşımız toparlanır tekrar döneriz. Sevindiğimiz nokta yeni çarşımız çok güzel, temiz. Esnafımız iş olmayacak diye korkuyordu ama çarşımızda hareketlilik oluyor. Bütün esnaflarımız memnun ve mutlu."