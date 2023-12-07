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Hatay'da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

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Hatay'da etkili olan sisle birlikte görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Hatay genelinde geçtiğimiz gün başlayan yağışlı hava zaman zaman etkisini hissettiriyor. Antakya ilçesi ve Yayladağı ilçesini birbirine bağlayan karayolunun yüksek kesimlerinde de sisli hava etkili oldu. Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Trafikte ilerleyen araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Hatay'da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

HATAY - Hatay'da etkili olan sisle birlikte görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Hatay genelinde geçtiğimiz gün başlayan yağışlı hava zaman zaman etkisini hissettiriyor. Antakya ilçesi ve Yayladağı ilçesini birbirine bağlayan karayolunun yüksek kesimlerinde de sisli hava etkili oldu. Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Trafikte ilerleyen araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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