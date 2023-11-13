Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Gözaltına Alındı

Hatay'ın Payas ilçesinde emniyet güçlerinin uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından N.S. idaresindeki bir otomobil durdurularak arama yapıldı. Otomobilde bulunan N.S. ve arkadaşları B.H.C. ve M.T. isimli şüphelilerin üst aramasında, 56.6 gram kannabinoid maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli 3 şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - HATAY