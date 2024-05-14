Üye Girişi
Haberler

Hatay'da Şiddetli Yağmur Tarım Arazilerini Sular Altında Bıraktı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da yaşanan şiddetli yağmur sonucu tarım arazileri sular altında kaldı ve çiftçiler zarar gördü.

Şiddetli yağmurun etkili olduğu Hatay'da tarım arazileri sular altında kaldı

Karaali Mahallesi Muhtarı Armağan Aydınlıoğlu: "Bir afetten çıktık ama ikinci bir afete de yakalandık"

Çiftçi Ali Aydınlıoğlu: "Şiddetli yağmurdan dolayı bütün dere yataklarının yanındaki bütün tarım arazileri su altında kaldı"

HATAY - Kuvvetli yağışın etkili olduğu Hatay'da dere yataklarında arazileri bulunan çiftçilerin mahsulleri sular altında kalarak zarar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Kuvvetli yağış Hatay'da Pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağışlar, pazartesi günü boyunca devam etti. Yağışla birlikte derelerin debisi artarken dere yataklarında bulunan tarım arazileri sular altında kaldı. Mahalle sakinlerinin tarım arazilerinin sular altında kaldığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Kuvvetli yağışlar Hatay'ın Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'ndeki tarım arazilerini de etkiledi. Dere yataklarının bozulmasıyla birlikte tarım arazileri adeta göle döndü. Mahalledeki 4 km'lik dere yatağında bulunan tarım arazilerindeki mahsul zarar gördü.

"Bir afetten çıktık ama ikinci bir afete de yakalandık"

Şiddetli yağmurdan dolayı bütün tarım arazilerinin sular altında kaldığını ifade eden Karaali Mahallesi Muhtarı Armağan Aydınlıoğlu, "Karaali Mahallesi halkı ekin ve mahsuliyet olsun hepsi sular altında kaldı. Kendi imkanlarımla, iş makinesiyle çoğu vatandaşa yetişmek istedim ama buda maalesef yeterli kalmadı. Biz bu ürünün hesabını vatandaşa nasıl vereceğiz bende bilmiyorum. Mahallemdeki çoğu vatandaşın tarım arazileri ve ekinleri sular altında kaldı. Ekin kalmadı. Seraların altı kötü durumda. Dere yatağı boyunca bütün tarlalar sular altında kaldı. Bazı yerlerde toprak kayması da mevcut ve dere yataklarında kapandı. Ekinlerin sadece kalitesini etkilemez, vatandaşın gelir kaynağını da etkiler. Bir afetten çıkmışız ama ikinci bir afete de yakalandık. Vatandaşlar mağdur oldu" dedi.

"Şiddetli yağmurdan dolayı dere yatağının yanındaki bütün tarım arazileri su altında kaldı"

Şiddetli yağmurdan dolayı dereden taşan suların tarım arazilerini ve ekinleri olumsuz etkilediğini belirten çiftçi Ali Aydınlıoğlu, "Şiddetli yağmurdan dolayı bütün dere yataklarının yanındaki bütün tarım arazileri su altında kaldı. Bir çok insanımızın ekinleri batmış durumdadır. Çok mağduruz. Bütün ürünler etkilenecek. Sadece kalitesini değil, ürünler mahvoldu. Dere boyunca 4 km'lik yolda bütün tarım arazileri zarar görmüştür. Hasar tespiti yapılması lazım. Mahallemizin tarım arazileri çoğu hasar görmüş durumdadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tarım Çevre Yaşam Güncel Haberler

Kazakistan'ın eski ekonomi bakanına 24 yıl hapis! Eşini öldürdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

Kazakistan'ın eski ekonomi bakanına 24 yıl hapis! Eşini öldürdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

 Tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer hayatını kaybetti

 Ölen turistin küllerini Marmaris'e bıraktılar! Vatandaşların tepkisi Sağlık Müdürlüğünü harekete geçirdi

Ölen turistin küllerini Marmaris'e bıraktılar! Vatandaşların tepkisi Sağlık Müdürlüğünü harekete geçirdi

Bakmadan Geçme

Şaban Ataş cinayeti ne? Şaban Ataş'ı kim öldürdü? Müge Anlı canlı yayınında itiraf! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Sözleri! En Güzel ve Anlamlı 19 Mayıs Mesajları 14 Mayıs TV Yayın Akışı #128250 Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Aziz Yıldırım yeniden aday olacak mı? Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Aziz Yıldırım başkanlığa aday oldu mu? Özlem Savaş kimdir? Özlem Savaş kaç yaşında, nereli? Özlem Savaş biyografisi! Galatasaray şampiyonluk kupasını ne zaman alacak? #127942 Galatasaray Süper Lig Kupasını derbide mi alacak? Az önce deprem mi oldu? 14 Mayıs en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 19 Mayıs niçin ilan edildi? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Neden Kutlanır? Sinan Ateş'in öldürülme görüntüleri! Sinan Ateş ne zaman öldürüldü? BARAJ DOLULUK ORANI 2024! İSKİ baraj doluluk oranı nedir? İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? GELİNİM MUTFAKTA 14 MAYIS 2024 İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? ChatGPT'nin yeni yapay zeka modeli nedir? GPT-4o özellikleri neler? Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye neden soruşturma açıldı? Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos ve Çerezza markalarına dava mı açıldı? Selahaddin Eyyubi dizisinin Bernard'ı oynayan Berk Cankat nereli, kaç yaşında? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 14 Mayıs günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? #9917
Sinan Ateş suikastına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Sinan Ateş suikastına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title