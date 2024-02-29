İskenderun'da Dilimizin Zenginlikleri Sergisi Açıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında İskenderun İlköğretim Okulu'nda sergi açıldı. Sergide, atasözleri ve deyimlerin resmedildiği çalışmalar yer aldı. Açılışa, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğrenciler ve veliler katıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında hazırlanan sergi açıldı.
İskenderun İlköğretim Okulu'nda düzenlenen sergide, atasözleri ve deyimlerin resmedildiği çalışmalar yer aldı.
Açılışa, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile öğrenciler ve veliler katıldı.