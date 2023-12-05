Hatay'da depremzede ailelerin kaldığı prefabrik evlerde yangın çıktı

Hatay'da depremzede ailelerin kaldığı 8 prefabrik ev ve 1 otomobil yangında zarar gördü. Yangın sonucunda 4 prefabrik ev kullanılamaz hale gelirken, 12 aile çevredeki konteyner kentlere yerleştirildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

HATAY'da depremzede ailelerin kaldığı 8 prefabrik ev ve 1 otomobil yangında zarar gördü.

Defne ilçesi Subaşı Mahallesi'nde depremzedelerin kaldığı Defne Yaşam Merkezi'nde bir prefabrik evde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki evlere de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın nedeniyle 4 prefabrik ev kullanılamaz hale gelirken toplamda 8 prefabrik ev ile 1 otomobil zarar gördü. Evlerde yaşayan 12 aile, çevredeki konteyner kentlere yerleştirildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)