Hatay'da denize giren genç kız boğuldu - Haberler

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Hatay'da denize giren genç kız boğuldu

AA - Mehmet Bayrak - Güncel
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Hatay'da denize giren genç kız boğuldu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize giren genç kız boğuldu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize giren genç kız boğuldu.

Meydan Mahallesi sahilinde denize giren Merve Çay (15) bir süre sonra gözden kayboldu.

Vatandaşların haber vermesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Çay için arama çalışması başlattı. Çalışmaya balıkçılar da destek verdi.

Aramada balıkçılar tarafından hareketsiz halde bulunan genç kız, sudan çıkarılarak sahile getirildi.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Çay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AA / Mehmet Bayrak - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı Samandağ Hatay Çay Güncel Haberler

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