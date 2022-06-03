Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı yakalandı - Haberler

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Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı yakalandı

AA - Burak Milli - Güncel
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Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet, kasten yaralama, uyuşturucu ve silahla tehdit suçlarından aranan F.B, B.Y, S.E. ve T.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin saklandığı adrese operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, ruhsatsız tabanca ve 15 fişekle ile 4 zanlıyı gözaltına aldı.

İskenderun Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

AA / Burak Milli - Güncel

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hisarcık Hatay Güncel Haberler

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