Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı yakalandı - Haberler

Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı yakalandı Hatay'ın İskenderun ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı gözaltına alındı. Hatay'ın İskenderun ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet, kasten yaralama, uyuşturucu ve silahla tehdit suçlarından aranan F.B, B.Y, S.E. ve T.B'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin saklandığı adrese operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, ruhsatsız tabanca ve 15 fişekle ile 4 zanlıyı gözaltına aldı. İskenderun Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü. AA / Burak Milli - Güncel Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hisarcık Hatay Güncel Haberler

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