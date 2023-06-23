Hatay'da çarpışan tırlardan biri alev alev yandı

Hatay'ın Payas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki tır çarpıştı. Çarpışma sonrası tırlardan birisi alev alev yandı ve tırın çekicisi kullanılamaz hale geldi. Kazada yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çarpışan tırdanlar biri alev alev yandı

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasının ardından tırlardan birisi alev alev yandı.

Kaza; saat 22.00 Tem otoyolu İskenderun -Payas Tem otoyolu, Sarıseki mevkiinde meydana geldi. Aynı istikamette ilerleyen 2 tır çarpıştı. Çarpışma sonrası tırlardan birisinde yangın meydana geldi. Yangında tırın çekicisi alev alev yandı, bu anlar çevredeki vatandaşlardan tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında tırın çekicisi kullanılmaz hale geldi. Kazada yanan çekicinin sürücüsünün, tedavisi hastanede devam ederken durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Trafiğin durduğu otoyolda yapılan çalışmalar sonrası trafik normale döndü.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.